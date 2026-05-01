Wim Kieft: “Ele talvez tenha salvado a carreira de Robin van Persie como treinador”

Wim Kieft acredita que a carreira de Robin van Persie talvez tenha sido salva por Dick Advocaat. É o que se pode ler em sua coluna no De Telegraaf.

O Feyenoord está passando por dificuldades nesta temporada. Sob o comando de Van Persie, os rotterdames não conseguiram passar da fase de grupos da Liga Europa e, na Eurojackpot KNVB Beker, a segunda rodada já foi o fim da linha.

Na VriendenLoterij Eredivisie, o Feyenoord começou bem a temporada, mas em determinado momento as coisas começaram a dar errado. Ainda assim, o clube continua em segundo lugar, em parte porque os adversários também perdem pontos com frequência.

Devido aos resultados decepcionantes, foi anunciado em março que Advocaat foi nomeado consultor de Van Persie até o final da temporada. E isso parece estar ajudando: desde então, o Feyenoord não perdeu mais. Houve empates contra o Ajax (1 a 1), o FC Volendam (0 a 0) e o NEC (1 a 1), e uma vitória sobre o FC Groningen (3 a 1).

Kieft vê uma melhora no jogo do Feyenoord. “Van Persie já deve ter percebido que estava no caminho errado no clube. Nos três empates contra o Ajax, o FC Volendam e o NEC e na vitória sobre o FC Groningen, percebeu-se a influência do consultor Dick Advocaat”, afirmou o analista.

“Uma constatação dolorosa para Van Persie, depois de todas as suas ideias e discursos sobre futebol ofensivo. Com a nova abordagem realista, o Feyenoord parece garantir a participação na Liga dos Campeões e, ao mesmo tempo, isso talvez salve a carreira de Van Persie como técnico principal.”

“A menos que as mudanças das últimas semanas no Feyenoord não o tenham feito refletir. Nesse caso, ele continuará a atrair o infortúnio sobre si mesmo como técnico principal no futuro”, conclui Kieft.