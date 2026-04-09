Wim Kieft e René van der Gijp caem na gargalhada quando se fala de um jogador do Ajax

Maarten Paes faria melhor em evitar o podcast KieftJansenEgmondGijp nos próximos tempos. O goleiro de 27 anos do Ajax tem sido constantemente alvo de piadas nos últimos episódios.
Quando o programa KJEG Blessuretijd fica em silêncio, René van der Gijp de repente começa a rir. “Wouter Paes!” O polêmico analista do Vandaag Inside é então corrigido por seus colegas.
Wim Kieft entra na conversa. “De onde ele vem, afinal? Onde ele jogou pelo Ajax? Sério... Onde ele jogou pelo Ajax? Nos Estados Unidos? Ah...”
“Ele é bem alto”, continua Kieft com cinismo. “Só que ele não sabe jogar como goleiro!” Gijp se pergunta em voz alta como o Ajax acabou contratando um goleiro como Paes. “Ele trabalhou com Jordi Cruijff na Indonésia?”
Em seguida, o jornalista Michel van Egmond resume sua carreira com base na Wikipedia. “Zero jogos pelo NEC, zero vitórias.”
Van der Gijp começa a rir cada vez mais alto. “Esse foi o ponto alto da carreira dele. Hahaha!” Van Egmond decide encerrar o assunto. “Bom, o que a gente se importa com tudo isso.”
Paes, que foi contratado do Dallas em fevereiro por 1,5 milhão de euros, tem contrato com o Ajax até meados de 2029. Em seus primeiros seis jogos do campeonato, ele sofreu sete gols. Por duas vezes, o goleiro de Nijmegen manteve o gol invicto. Especialmente quando Paes busca a solução jogando com os pés, as coisas costumam (quase) dar errado.