Wim Kieft destaca dois jogadores da seleção holandesa e dá uma recomendação a Ronald Koeman

Na noite de quinta para sexta-feira, Memphis Depay mais uma vez não integrou a lista de convocados do Corinthians. O atacante não estava em condições físicas para jogar. A questão, porém, é se Memphis conseguirá recuperar a forma a tempo. Wim Kieft já sabe quem deve ser seu substituto, conforme escreve em sua coluna no De Telegraaf.

Kieft está impressionado com dois holandeses na Série A. Denzel Dumfries está em ótima forma após seu retorno de uma lesão de longa duração. “Nesta forma, ele pode ser decisivo para a Holanda na Copa do Mundo. Ronald Koeman terá que organizar a lateral direita de forma a aproveitar ao máximo as qualidades de Dumfries.”

Segundo Kieft, o tipo de ponta direita não importa. “Depende do que for mais adequado para Dumfries. Pode ser Donyell Malen ou Teun Koopmeiners, desde que joguem a serviço de Dumfries, pois ele é realmente indispensável.”

O segundo holandês que está causando furor na Itália é Malen. O atacante costuma ser certeiro na AS Roma. Por isso, ele também é a alternativa no ataque, caso Memphis não esteja em forma a tempo.

“Não está decidido de antemão, mas Malen merece essa chance no ataque, pois é o atacante em melhor forma”, opina o ex-jogador. “Koeman o colocou principalmente na direita, mas no ataque e na esquerda ele se sai melhor.”

Os estilos de jogo de Malen e Memphis diferem consideravelmente. Por isso, Kieft compreende a discussão de que o técnico da seleção talvez precise ajustar a tática para que o atacante da AS Roma tenha o melhor desempenho possível.

“Com um Depay em boa forma no time, Koeman não fará muitas alterações, mas, caso contrário, é justificável que o técnico ajuste alguns detalhes para valorizar o Malen”, afirmou Kieft, que está curioso para ver como isso vai se desenrolar nas partidas contra a Argélia ou o Uzbequistão, na preparação para a Copa do Mundo. “Quanto mais opções, maiores são as chances da Holanda chegar longe na Copa do Mundo.”