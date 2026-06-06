Wim Kieft acredita que uma estrela mundial vai deixar a Eredivisie: “Não descarto essa possibilidade”

Wim Kieft não tem certeza se Ivan Perisic continuará jogando pelo PSV na próxima temporada. É o que o ex-atacante de ponta declarou a Valentijn Driessen em sua coluna semanal para o jornal De Telegraaf.

Kieft acredita que, além de Ismael Saibari, muitos outros jogadores do PSV deixarão o clube: Sergiño Dest, Joey Veerman e Ricardo Pepi.

“Para Veerman, seria bom fechar a porta atrás de si em Eindhoven. Bom para Veerman e para o PSV. Ficar com um jogador decepcionado não leva a nada para ambas as partes”, afirmou Kieft.

Em seguida, ele traz uma mensagem chamativa. “Não descarto a possibilidade de Perisic querer fazer uma última transferência lucrativa após uma boa Copa do Mundo com a Croácia.”

No verão passado, houve muitos rumores sobre Perisic, que acabou renovando por mais duas temporadas com o PSV. Atualmente, a situação em torno do veterano está bem tranquila.

O ponta de 37 anos ainda tem mais um ano de contrato no Philips Stadion. No momento, ele está na Croácia com a seleção nacional.

Perisic disputou até agora 78 partidas oficiais pelo PSV. Nelas, ele marcou 26 gols e deu 27 assistências.