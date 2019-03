"Wilshere ficou tão bêbado que o achamos nos arbustos", conta ex-companheiro

Goleiro lembrou de sua passagem pelo Arsenal e contou um caso embaraçoso de seu amigo

O ex-goleiro do , Wojciech Szczesny, citou 0 ex-companheiro de equipe, Jack Wilshere, como um de seus "melhores amigos no futebol", embora tenha revelado uma história embaraçosa do passado do meia.

Em entrevista ao canal Foot Truck, do Youtube, Szczesny falou sobre seu período no Arsenal. Em particular, o goleiro defendeu Wilshere, admitindo que os problemas de lesão do jogador o acompanham na carreira.

"Ele é meu melhor amigo, ao lado de Krychowiak. No meu casamento ele ficou tão bêbado que estávamos procurando por ele em todos os lugares por duas horas e o encontramos dormindo nos arbustos!", disse.

"Ele teve uma lesão no que nunca foi curada e que causou as próximas", completou.

"Ele é o jogador mais bonito com quem joguei e ele sabe disso", brincou o goleiro. "Ele ama a si mesmo. Você sabe,pente de barba pequena, óleos para o peito. Ele é um ótimo cara e um jogador muito subestimado".

Szczesny também fez elogios para Tomas Rosicky:"Seu movimento em campo era impressionante, muita classe", disse.

"Ainda acredito que ele deve ser o jogador mais rico que eu conheço. Ele nunca gastou dinheiro. O tempo todo que eu estava no Arsenal ele tinha o mesmo carro e só usava roupas deseu patrocinador. A única coisa que ele não poupou foi seu violão", completou.

"É um dos maiores talentos que já conheci. Por causa de lesões, ele agora hoga pelo West Ham em vez de um grande clube europeu", finalizou.