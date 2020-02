Willian tenta provar seu protagonismo contra o Bayern na Liga dos Campeões

Aos 31 anos, o camisa 10 quer mostrar que pode ser "o cara" do Chelsea

O meia-atacante Willian tem na carreira feitos que poucos atletas podem se orgulhar, como atuar pelo em duas Copas do Mundo e se manter no futebol europeu por quase 13 anos (até agora). No entanto, diante do , nesta terça-feira, em Londres, pela Liga dos Campeões, ele tenta mostrar que pode ser "o cara" do no mais alto nível.

Um dos principais jogadores da equipe no título inglês com Antonio Conte, há três anos, o hoje camisa 10 viu as figuras com quem dividia protagonismo na conquista deixarem o clube, como o meia Césc Fábregas e os atacantes Eden Hazard e Diego Costa.

Aos 31 anos, ele tem ao seu lado jovens como Abraham e Pulisic, além de nomes que foram coadjuvantes a carreira inteira, como Pedro e Giroud. Recai sobre ele, então, a missão de organizar esses nomes em uma equipe competitiva o bastante para levar o título europeu.

"As pessoas querem pensar nele como um ponta e julgá-lo apenas assim, mas eu julgo muito do que ele faz sem a bola e por estar sempre correndo", comentou o técnico e ídolo do clube, Frank Lampard, que vê em Willian a figura fundamental para essa construção.

"Este equilíbrio que nós temos dá uma sensação boa e está ajudando os garotos", continuou o comandante, que já pediu publicamente à diretoria pela renovação do contrato do atleta, já que o atual vínculo termina no meio do ano.

A possibilidade de ficar livre no mercado já depois dos 30 anos de idade, momento em que os atletas costumam encarar como o começo do fim das carreiras, também coloca mais pressão sobre o brasileiro. Com quatro gols e quatro assistências até aqui na temporada, ele espera que uma grande exibição na Champions seja o bastante para assegurar seu moral.