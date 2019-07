Willian tem lesão confirmada e desfalca Brasil na final da Copa América

Meia sentiu dores na perna direita durante a semifinal contra a Argentina

O não terá todos os 23 jogadores à disposição do técnico Tite na final da . A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite desta quarta-feira que o meia Willian sofreu uma lesão muscular na coxa direita e não terá condições de se recuperar a tempo de jogar a partida no próximo domingo.

O jogador do entrou no intervalo da vitória sobre a na última terça substituindo o gremista . O camisa 10 sentiu dores no final do segundo tempo, quando o placar já marcava o 2 a 0, mas teve que seguir em campo, já que a seleção já havia realizado as três alterações.

Sentido dores, Willian passou nesta tarde por exames de imagem que confirmaram a lesão. O meia iniciará o tratamento em Teresópolis e continuará com o grupo. A final da Copa América será no domingo, às 17h, no Maracanã.

Sem o camisa 10, que foi reserva durante toda a Copa América, Tite pode manter como titular ou utilizar David Neres como opção ofensiva. Recuperado de caxumba, Richarlison também é alternativa.