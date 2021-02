Willian retoma postura de garçom e mostra que ainda pode ser útil ao Arsenal

Ainda sem balançar as redes pelos Gunners, o brasileiro soma três assistências nos últimos dois jogos e dá boas perspectivas para Arteta

O Arsenal conseguiu uma importante vitória de virada sobre o Leicester nesse domingo (28). O time do norte de Londres saiu perdendo logo no começo da partida, mas antes do apito para o intervalo, os Gunners já venciam por 2 a 1. O duelo acabou em 3 a 1 para os visitantes e contou com o brilho do brasileiro Willian.

O camisa 12 do Arsenal deu duas assistências para gol e foi peça importante para que a equipe do Emirates Stadium reencontrasse o caminho da vitória na Premier League. A partida contou com o famoso "rodízio" de jogadores e os Gunners construíram a vitória sem os destaques Aubameyang e Saka, que ficaram no banco de reservas.

Apesar da vitória por 4 a 2 contra o Leeds, em 14 de fevereiro, a fase dos Gunners no campeonato inglês não é das melhores. O time se classificou para as oitavas de final da Liga Europa, mas nos últimos cinco jogos da Premier League tinham sido três derrotas, um empate e a vitória contra o Leeds. Arteta já começava a ver sua posição como treinador ameaçada.

Uma vitória contra um dos postulantes a uma vaga na Liga dos Campeões deve encher o time vermelho de confiança para a última fase do campeonato inglês.

Willian era um dos jogadores mais criticados do elenco do Arsenal, pela pouca produção de jogadas de ataque. O ex-Chelsea ainda não fez gol com a camisa do Arsenal, mas na temporada já são seis passes para gol.

Talvez a expectativa dos torcedores do Arsenal tenha atrapalhado no reconhecimento da importância do camisa 12. Na última temporada, pelo Chelsea, Willian fez 11 gols e deu nove assistências. Ainda falta bastante para que ele chegue perto do que foi sua última temporada, mas sua importância para o time de Arteta - que ainda luta para se encontrar - é inegável.

Poucas faltas e mais lesões para o Leicester

Um dos pontos que mais chamou a atenção de quem acompanhou o jogo desse domingo foi que a primeira falta cometida pelo Arsenal na partida foi aos 26 minutos do segundo tempo, depois que o time londrino já tinha aplicado a virada e vencia por 3 a 1.

No final das contas, os Gunners terminaram a partida com apenas três faltas marcadas, enquanto as Raposas fizeram cinco vezes mais, ou seja, pararam o jogo com falta 15 vezes.

O jogo também foi um duro golpe para Brendan Rodgers, técnico do Leicester. Além da inesperada derrota, o time do centro da Inglaterra viu mais dois titulares seus se lesionarem. Harvey Barnes e Jonny Evans se juntam à longa lista de atletas no departamento médico, que já conta com James Maddison, Ayoze Pérez, Dennis Praet, James Justin, Wesley Fofana e Wes Morgan.

Uma vitória poderia levar o Leicester ao segundo lugar da Premier League. A derrota deixa o time na terceira posição por pelo menos mais uma rodada.