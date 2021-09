Willian recebe visita de órgão da saúde e Corinthians estranha

O jogador está na Brasil há 11 dias e, segundo a Anvisa, não precisa cumprir quarentena por ter vindo da Inglaterra; Timão mantém planos de viagem

Às vésperas de sua provável estreia pelo Corinthians, Willian se viu no centro de uma polêmica. Isso porque, segundo o Meu Timão, neste sábado (11), um órgão de saúde foi à sua casa questioná-lo sobre sua chegada ao Brasil que aconteceu 11 dias atrás.

A ansiedade do torcedor para ver Willian em campo com a camisa do Corinthians é grande. O jogador vem se preparando para estar em forma para reestrear pelo time que o revelou para o futebol e, ao que tudo indica, isso deve acontecer neste domingo (12), diante do Atlético-GO. Um dia antes do jogo, porém, o camisa 10 recebeu uma visita não programada.

Enquanto estava no CT Dr. Joaquim Grava, se preparando para a viagem às Goiânia e para o jogo de estreia, Willian recebeu a visita de um órgão de saúde em sua casa, segundo informações do site Meu Timão, A pessoa que recebeu os fiscais, porém, não soube informar se eram da Anvisa ou de alguma Secretária de Saúde, municipal ou estadual. O motivo da visita foi a chegada de Willian ao Brasil no dia 1 de setembro, vindo da Inglaterra.

Segundo as normas da Anvisa, da portaria 655, publicada no dia 23 de junho de 2021, visitantes vindos do Reino Unido (e Irlanda do Norte), África do Sul e Índia devem cumprir um período de 10 dias de quarentena ao chegar no Brasil. No entanto, após a confusão que se deu no jogo Brasil x Argentina, foi esclarecido que, por ser brasileiro, segundo o terceiro artigo, Willian não precisaria cumprir o isolamento.

O Corinthians está ciente da visita dos fiscais à casa do camisa 10, mas, assim como o staff do jogador, recebeu a notícia com incredulidade, de acordo com o Meu Timão. Além de Willian está no Brasil há 11 dias, Andreas Pereira, reforço do Flamengo, que também veio da Inglaterra, já inclsuive entrou em campo pelo Rubro-Negro.

Assim, o Timão, que também não foi notificado oficialmente sobre uma possível quarentena de Willian, trabalha com seus planos normais. Ou seja, o camisa 10 é esperado na viagem para Goiânia, onde deve fazer sua estreia.