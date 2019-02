Willian, Paulinho, Renato Augusto, Marcelo e Fernandinho; Tite deixa "veteranos" fora

Lista conta com novidades que parecem apontar para o fim do ciclo de alguns experientes jogadores da Seleção

Tite anunciou nessa quinta-feira (28) a convocação de 23 atletas para representar o Brasil nos últimos amistosos da Seleção antes da Copa América contra o Panamá (23/03) e República Tcheca (26/03). A relação conta com algumas novidades que podem ter impacto imediato, como são os casos de Vinícius Júnior e Felipe Anderson. Ainda assim, alguns chamados "medalhões" acabaram perdendo espaço e dificilmente conseguirão vaga para jogar na Copa América que acontece em junho no Brasil.

Veja a situação de alguns desses jogadores:

Willian

(Foto: Getty Images)

O camisa 22 do Chelsea era presença constante nas convocações de Tite e sempre foi um jogador de confiança do treinador. Ele vive uma fase irregular na temporada junto com todo o time londrino. Já com 30 anos e duas Copas do Mundo jogadas, deve perder espaço para a renovação do elenco no ataque pelas pontas. Nessa temporada, até aqui, foram 42 jogos pelos Blues, com sete gols marcados e 10 assistências.

Paulinho

(Foto: Getty Images)

O meia ex-Corinthians foi uma das figuras mais criticadas na Copa do Mundo da Rússia. A ascenção de jovens jogadores para o setor do meio de campo deve tirar ainda mais as oportunidades do jogador que recentemente já não contava com o mesmo prestígio da época da Copa. Sua saída do Barcelona após apenas uma temporada e volta ao futebolo chinês deve fazer com que o atleta de 30 anos também esteja perto do fim de seu ciclo com a Amarelinha.

Renato Augusto

(Foto: Pedro Martins/MoWa Press)

Renato Augusto é outro do setor do meio de campo que deve perder espaço especialmente após a consolidação de Lucas Paquetá e Arthur, tanto em seus clubes quanto na própria seleção. Com 31 anos e atuando pelo Beijing Guoan, da China, Renato teve suas convocações bastante contestadas e pouco rendeu durante e após a Copa do Mundo.

Marcelo

(Foto: Getty Images)

Marcelo é um caso típico de um jogador que vem perdendo espaço em seu clube e, de certa forma, isso refletiu na sua ausência na lista de Tite. Atualmente reserva no Real Madrid, ele tem tido menos oportunidades de jogo com Santiago Solari e tem presenciado o jovem Sergio Reguilón assumir a lateral esquerda do clube madridista. Houve muitas críticas a ele e muitos apontavam que ele estaria acima do peso. Seus problemas nas recomposições defensivas ficaram especialmente evidentes na eliminação do Brasil na Copa para a Bélgica e tudo indica que seu ciclo na Seleção está próximo do fim.

Fernandinho

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação)

O meio-campista do Manchester City viveu situações difíceis especialmente após a Copa do Mundo. Alvo de críticas e injúrias racistas, Fernandinho foi usado como um "bode expiatório" por muitos torcedores e cogitou não atuar mais pela Seleção. Ainda assim, ele que é titular absoluto e indiscutível no Manchester City de Pep Guardiola, se colocou à disposição de Tite para voltar à Seleção, mas o crescimento de Fabinho no Liverpool e a consolidação de Allan mostraram que o espaço está difícil para o jogador de 33 anos.

Douglas Costa

(Foto: Getty Images)

O atacante da Juventus está se recuperando de lesão e tem feito um programa especial de treinamentos separado do resto da equipe principal. A possibilidade de ele não estar 100% fisicamente até a data dos jogos faz com que ele não tenha vaga na convocação dessa quinta. Ainda assim, é um jogador de confiança de Tite e que deve figurar, se estiver apto, na lista final para a Copa América.