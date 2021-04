Willian José, exclusivo: dos objetivos na Premier League à felicidade pelo título da Real Sociedad

O atacante do Wolverhampton recentemente marcou seu primeiro gol pelo atual clube dias após comemorar, de longe, uma conquista histórica da ex-equipe

Enquanto Willian José começava a escrever um novo capítulo de sua história, agora como jogador do Wolverhampton Wanderers na Inglaterra, uma parte sua só faltou entrar em campo na final da Copa do Rei entre Real Sociedad e Athletic Bilbao. A decisão histórica e até então inédita entre os rivais bascos era válida pela temporada 2019-20, quando Willian ainda estava no elenco dos ‘Txuri-urdin’, mas depois de muitos adiamentos por causa da pandemia de Covid-19, foi realizada no início deste abril de 2021.

O final foi feliz tanto para a Real Sociedad, que venceu o maior rival por 1 a 0 e voltou a levantar uma taça após 34 anos, quanto para Willian José, que direto do frio da região de West Midlands comemorou, já como jogador de um outro clube, um título do qual ele também se considera um participante – afinal de contas, entrou em campo quatro vezes na campanha que terminou com triunfo da equipe pela qual participou de 77 gols (62 bolas nas redes e outras 15 assistências) ao longo de cinco temporadas.

Agora na Premier League, Willian José mantem o mantra do jogo-a-jogo que a longo termo pode o ajudar a atingir outros sonhos: a ter sucesso dentro das ambições do Wolverhampton, que o contratou por empréstimo, e a mostrar que pode um dia voltar a receber chances na seleção brasileira. Após 13 jogos pelos Wolves, as oportunidades que vinham sendo criadas enfim se transformaram em gol. E nesta entrevista exclusiva para a Goal, o atacante de 29 anos, ex-São Paulo, Grêmio e Santos mostra o foco para seguir nesta toada.

Qual foi a sensação de marcar o seu primeiro gol pelo clube?

"Foi muito especial, ainda mais a gente conseguindo a vitória. Todo centroavante quer fazer gol e somos cobrados por isso a carreira toda. Pelas pessoas e por nós mesmos. Vinha atuando bem, criando chances, mas faltava sair esse gol e sei o quanto ele era importante para mim e para o clube. Quero que possa ajudar com outros nesta reta final".

Qual foi a maior dificuldade que você teve nesta chegada ao futebol inglês?

(Foto: Getty Images)

"Foi tudo muito rápido, então nem tive muito tempo para as dificuldades (risos). Foi um acerto rápido, logo já viajei e em poucos dias fui para os jogos. O pessoal me recebeu muito bem, um grupo tranquilo, a torcida também e tem sido ótimo. Só tenho a agradecer por tudo e por todo apoio que recebi para ficar à vontade e só pensar em jogar".

Os Wolves dificilmente conseguirão uma vaga nas competições europeias. Qual é o objetivo até o fim da temporada?

"O objetivo é terminar na melhor colocação possível. Temos um bom elenco, que com certeza tem condições de subir na tabela nessas últimas rodadas. Temos pensado assim, jogo a jogo, em poder pontuar o máximo e fazer boas partidas. O Campeonato Inglês é muito difícil, com muitas equipes em grande nível, o que deixa todas as partidas muito equilibradas".

Como foram para você esses últimos dias, envoltos à polêmica da Superliga Europeia? O que achou desta ideia?

"A repercussão foi grande, né?! Tanto aqui na Europa quanto no Brasil, o assunto foi muito falado e comentado. Neste momento, até por tudo que tem sido especulado, de talvez a competição nem ser realizada, prefiro não comentar".

A Real Sociedad foi campeã da Copa do Rei em uma final histórica. Você fez parte do elenco campeão, uma vez que o título foi referente à temporada 2019-20. Como foi ver o jogo de tão longe? Torceu muito, também se sente um campeão? Sabe se vai receber uma medalha também pelo feito?

Willian José, em 2019-20, pela Real Sociedad (foto: Getty Images)

"Foi um momento muito especial e assisti o jogo todo. Tenho muitos amigos lá, atuei em jogos na competição, então me sinto campeão com certeza e, se quiserem me mandar uma medalha, com certeza será bem recebida e guardada com carinho. Foram muitos anos que estive lá e sei o quanto todos queriam conquistar um título. Acabei só não indo para esta partida, que foi adiada pela pandemia, mas acompanhei como se estivesse lá, jogando junto com eles".

Ainda sonha com seleção brasileira? É o seu principal objetivo pessoal?

(Foto: Getty Images)

"O sonho sempre existe, claro. Servir à Seleção Brasileira é o sonho de todo jogador, mas é fruto do que fazemos no dia a dia em nosso clube. Meu objetivo principal, hoje, é estar bem no Wolves, pois estando bem aqui as outras situações que poderão vir serão consequência".