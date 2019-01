Willian diz que não recebeu proposta formal do Barcelona e opina sobre caso Bielsa: "Um pouco antiético"

Meia brasileiro também fala sobre o Chelsea de Mauricio Sarri e José Mourinho

Um dos grandes nomes do Chelsea já há algumas temporadas e destaque também na Seleção Brasileira, Willian é constantemente especulado em outras equipes. Nos últimos anos, especialmente em Barcelona e Manchester United.

O meia, porém, seguiu e garante que seguirá no Chelsea. Ele inclusive destacou que o Barça tentou contratá-lo na última janela, mas não fez oferta na janela atual.

"Desta vez não chegou nada (do Barcelona). Se chegou no clube, eles não passaram nada. Na janela passada o Barcelona tentou duas ou três vezes a minha contratação. Dessa vez não soube de nada. Se chegou ao clube ou ao meu empresário, não soube de nada. Continuo com a cabeça no Chelsea", disse ao SporTV.

Willian também destacou as diferenças do Chelsea com Mauricio Sarri e o ex-treinador Antonio Conte, com quem teve desavenças.

"Acho que primeiro eu venho jogando muito mais nesta temporada. Fui titular praticamente em todos os jogos. Sentimos que o treinador tem a confiança. Mudou bastante a postura do time. Ele conseguiu enquadrar bem rápido a forma que quer que a gente jogue. Atuamos com muita posse de bola, e nós gostamos mais disso. Ter posse de bola e jogar futebol. Está sendo bem legal", elogiou.

"(Sarri) É um treinador que gosta de muita posse de bola, de dar poucos toques na bola. O jogador segura mais a bola só perto da área, na jogada de um contra um. Ele gosta de tocar rápido. Por isso, o pessoal chama de "Sarri-ball"", destacou.

"Eu acho que de jogo sim. Cada treinador tem sua maneira de trabalhar. Não gosto de fazer comparações. Com o Conte, nosso time se defendia muito mais. Ficava mais atrás da linha da bola, buscando os contra-ataques. Com o Sarri, temos mais a bola e controlamos mais o jogo", comparou.

O meia brasileiro tem jogado muito bem com Sarri, mas viveu, talvez seu melhor momento na Europa, sob o comando de José Mourinho. O Special One inclusive tentou levá-lo ao Manchester United quando era técnico dos Red Devils. Como não poderia ser diferente, Willian é só elogios para o português.

"Foi um treinador que eu tive uma grande relação. Sempre digo isso e vou continuar dizendo. Foi o treinador que me deu a oportunidade de jogar no Chelsea. Não tenho nada a dizer de ruim para ele. Até hoje trocamos mensagens e somos amigos. Se vou trabalhar com ele, só o futuro sabe. Mas foi um prazer muito grande ter trabalhado com ele", exaltou.

O tupiniquim falou até sobre a polêmica recente envolvendo Marcelo Bielsa. O treinador, que tem feito bom trabalho no Leeds, na Championship, revelou recentemente que espiona o treino de todos os seus adversários. Para Willian, o argentino foi antiético.

"Acho que antigamente tinha muito isso. Sei lá, há 10 anos, até mais, tinha essa história. Hoje em dia não tem mais essa necessidade. Tem como estudar a equipe adversária vendo vídeos, jogos, a tecnologia avançada. Dá para ver o jeito como jogam, se defendem, atacam... Não tem necessidade de colocar um espião. Não sei se é falta de fair play, mas é um pouco estranho colocar um espião para ver", questionou.

"Acho que sim... da forma como é feita. Tem uma pessoa lá que você nem sabe quem é... fica filmando o treino para passar informações. Pode ser antiético sim. Como falei, há várias formas de estudar o adversário. Não precisa ver o treino de ninguém. Foi um pouco antiético", concluiu.