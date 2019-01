Willian comenta interesse do Barça, mas garante foco no Chelsea

Meia brasileiro está na mira dos Blaugranas já há algumas temporadas, mas segue nos Blues de Londres

Um dos grandes nomes do Chelsea nas últimas temporadas, Willian tem sido constantemente especulado em outras equipes.

Nos últimos anos, Manchester United e Barcelona foram os principais interessados e chegaram a tentar a contratação do meia brasileiro. Ele, porém, seguiu no Chelsea.

Nesta semana, Willian voltou a ser especulado no Barça, mas garantiu que está focado nos Blues de Londres. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

"É claro que o Barcelona é umas maiores equipes do mundo, se não for maior. Se você perguntar para qualquer jogador brasileiro, o sonho é jogar no Barcelona, Real Madrid, mas me sinto bem aqui, onde estou há 5 anos e meio. Sabemos da oferta na janela passada, mas nessa, nada de oficial. O clube não me passou nada, estou com a cabeça aqui, tenho um ano e meio de contrato e pretendo cumprir", disse o meia ao Fox Sports.