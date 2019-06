Willian chega a Seleção e revela ligação de Tite: “friozinho na barriga”

Com a chegada do atleta, a equipe do treinador Tite está completa para a preparação da Copa América

Na manhã deste sábado, Willian se apresentou à , em Alegre. A equipe comandada por Tite está concentrada em um hotel na cidade e se prepara para o amistoso deste domingo (09), contra a Honduras, às 16h (Brasília).

Na chegada, o atleta do que abandonou as férias em Israel comemorou a convocação. Vale destacar que Willian será o substituto de Neymar após o camisa 10 da Seleção sofrer uma lesão no pé direito durante o amistoso contra o Qatar, na última quarta-feira.

“Eu estou muito feliz. É um momento único, é sempre bom poder chegar na Seleção Brasileira, servir a Seleção Brasileira”, e seguiu.

‘Quando eu recebi a ligação deu aquele friozinho na barriga de novo, como se fosse a primeira convocação e eu não pensei duas vezes. Falei para minha esposa que tinha recebido a ligação, que eu tinha sido convocado e ela já começou a arrumar as coisas para vim embora [para o brasil]”.

Por fim, o atleta que conversou com os jornalistas durante a chegada ressaltou a importância dos torcedores para o na briga pelo título da .

“Defender a seleção em qualquer parte do mundo acho que é sempre especial. E agora no Brasil, acho que mais ainda pelo fato do torcedor estar perto. Sentir esse carinho e apoio do torcedor que será fundamental para a seleção buscar o título. Acho que agora é um momento de se preparar bem, de focar bem e quando tiver a oportunidade fazer o melhor dentro de campo”, disse.