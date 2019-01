Willian cedeu cobrança de pênalti para Higuain, diz auxiliar do Chelsea

Brasileiro quis ajudar o seu novo companheiro durante a vitória sobre o Sheffield Wednesday pela Copa da Inglaterra

Na estreia de Higuaín com a camisa do Chelsea, Willian marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Sheffield Wednesday, no último domingo (27), pela Copa da Inglaterra, mas sua atitude com o seu novo companheiro de equipe ganhou destaque após o apito final.

Aos 26 minutos, o brasileiro converteu um pênalti e abriu o placar para os Blues, mas antes ofereceu a bola para Higuaín marcar o seu primeiro tento, de acordo com o auxiliar, Gianfranco Zola.

"Eles conversaram um com outro, às vezes isso acontece. Foi um belo gesto de Willian", disse.



Foto: Getty Images

"Eu quis dar a Higuaín a bola. Eu queria que ele marcasse o primeiro gol, mas virá em breve", revelou o brasileiro.

Na última semana, o time inglês anunciou a chegada do atacante por empréstimo até o fim da atual temporada.