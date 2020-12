Willian Bigode busca regularidade e marcas históricas no Palmeiras

O atacante encerrou o seu segundo maior jejum de gols em 2020; bom momento pode ser essencial no sonho de títulos

Atleta que mais vezes entrou em campo pelo nesta temporada de 2020, Willian Bigode deu mostras recentes de que pode reencontrar o seu melhor momento. Depois de 12 partidas sem balançar as redes, o camisa 29 fez dois gols nos últimos dois jogos disputados pelo Alviverde: deixou sua marca sobre o , pela Libertadores, e estufou o barbante na Vila Belmiro, no empate por 2 a 2 com o Santos. E, aproveitando o bom momento da equipe, o atacante sonha com um horizonte de títulos enquanto pode bater marcas importantes pelo clube.

Se entrar em campo nesta terça-feira (08) contra o , no jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América, Willian completará 200 partidas pelo Palmeiras – considerando também duelos válidos por torneios amistosos. Substituto na referência de ataque do lesionado Luiz Adriano, com quem divide a artilharia do time no ano (15 gols), o Bigode é uma das várias esperanças para a construção de um bom resultado contra os paraguaios.

Apenas nesta edição da Libertadores foram quatro gols. Vestido de alviverde, são nove tentos no certame, número que o deixa no Top 3 histórico do clube, ao lado de Lopes Tigrão. A expectativa, entretanto, é de ir além: Willian está a dois gols de igualar os 11 de Tupãzinho e Borja, e a três de Alex – o maior goleador palmeirense da competição.

“Acredito que o sonho de qualquer jogador é conseguir escrever o seu nome na história de um grande clube. De preferência, com títulos e marcas importantes. Graças a Deus, estou podendo viver isso tudo aqui no Palmeiras, que é uma das equipes mais tradicionais do continente. Para mim, isso é motivo de muito orgulho e felicidade. É uma honra atingir 200 jogos com essa camisa. Durante esses quatro anos de casa, sempre fui muito bem tratado por todos, sem exceção, e sempre me doei ao máximo para representar as tradições do Palmeiras da melhor forma possível. Espero seguir aumentado meus números de jogos e continuar ajudando o clube a conquistar mais títulos”, disse Willian através de sua assessoria.

Campeão brasileiro em 2018 e paulista na atual temporada, Willian vê o Palmeiras chegando forte no sonho de conquistar taças que ele ainda não levantou pelo clube: além da Libertadores, o Alviverde é semifinalista da Copa do – e também ainda guarda algumas esperanças no Brasileirão.

Decisivo muitas vezes em 2020, o atacante agora busca uma regularidade maior no alto nível para ajudar o Palmeiras nos principais objetivos da temporada. Se o bom número de gols (15) e assistências (4) virar rotina, o time treinado por Abel Ferreira terá ainda mais motivos para sonhar. Qualidade para isso, não falta a Willian.