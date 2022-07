Willian Arão se despede do Flamengo como símbolo de três eras distintas, mas complementares

Meio-campista assinou com o Fenerbahçe e vai reencontrar o mister Jorge Jesus

Willian Arão está oficialmente fora do Flamengo. O meio-campista de 30 anos foi vendido ao Fenerbahçe e vai reencontrar Jorge Jesus no clube turco. Arão deixa a Gávea como símbolo de um período de ascensão e queda de um ideal de time e elenco.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Arão chegou ao Flamengo nos primeiros dias de 2016, vindo do Botafogo. No Brasileirão de 2015, o Mengão tinha ficado apenas com a 12ª colocação e vinha sendo rotulado como o time que gasta muito e entrega pouco.

Willian Arão ajudou o Mengo a se classificar para a Libertadores em 2016, quando o time bateu o 3º lugar. Mas ainda assim parecia não ser suficiente para o clube da Gávea. Após mais alguns anos tentando e montando um bom elenco, chega o ano de 2019.

A Era Jorge Jesus

O ano de 2019 está eternizado na mente e no coração de todo flamenguista como, talvez, o auge do futebol de toda a história mais recente do Mengão. A curta passagem de Jorge Jesus pelo banco de reservas do Ninho do Urubu mudou os olhares para o Rubro-Negro, que apresentava um futebol requintado poucas vezes visto no Brasil.

E Willian Arão era uma das principais peças dessa engrenagem, que conquistou o Brasileirão e a Libertadores de 2019. De todos os anos que Arão esteve no Fla, em nenhum outro ele fez tantos jogos como 2019. Foram 64 partidas disputadas entre Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial. Ele foi titular em 62 dos 64 jogos disputados.

O mundo ideal, com Jorge Jesus, durou pouco. Ele chegou ao Fla em junho de 2019 e anunciou sua saída, rumo ao Benfica, em julho de 2020.

Mengão pós-Jesus

A saída de Jorge Jesus abalou o futebol do Flamengo. As passagens de Domenec Torrent e de Rogério Ceni não deixaram grandes saudades no torcedor, mas ambas tiveram Willian Arão como um personagem importante. Sem a mesma continuidade dos tempos de Jorge Jesus, ainda assim Arão manteve seu status como atleta valioso para o elenco.

Com Rogério Ceni, inclusive, Arão foi muitas vezes usado como zagueiro e precisou se reinventar para manter-se no time titular.

Paulo Sousa chegou e já foi embora e agora está na vez de Dorival Júnior, e Arão continuou com prestígio mesmo em um período conturbado, de muita pressão da torcida.

A verdade é que o Flamengo ainda busca uma nova identidade após a saída de Jorge Jesus. Nenhum trabalho desde então foi tão bem-sucedido. A saída de Arão significa mais um passo rumo ao recomeço.

Mais artigos abaixo

A ausência do meio-campista será bastante sentida no clube, especialmente por poder cumprir diversas funções, mas talvez seja inevitável romper vínculos para quem busca novos tempos.

Arão simbolizou a busca por um time ideal, foi protagonista quando esse time ideal existiu e também esteve firme e operante no período da queda desse modelo.

Ele deixa o Ninho do Urubu com 10 títulos conquistados pelo Flamengo e dificilmente será esquecido pelo apaixonado torcedor Rubro-Negro.