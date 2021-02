Willian ainda não agradou e perspectivas não são boas, avalia ex-Arsenal

Nigel Winterburn achou uma boa coisa a contratação do jogador, mas hoje faz críticas e o vê ameaçado por jovens talentos

O Arsenal fechou um contrato de três anos com Willian no começo da temporada. Agora, sem que o jogador brasileiro tenha alcançado as expectativas, ele foi considerado “desnecessário” por um ex-zagueiro do clube.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os Gunners pareciam ter conseguido um bom negócio ao contratar um experiente jogador da Premier League sem custos. Willian ajudou o Chelsea a conquistar dois títulos ingleses a glória da Liga Europa, no Arsenal, porém, ainda não entregou tudo o que esperavam dele,e já começa a ser questionado.

O ex-zagueiro dos Gunners Nigel Winterburn foi um dos que acreditava que a contração do brasileiro tinha sido uma boa jogada mas, hoje, faz críticas. "Você não pode se esconder do fato de que a maioria dos torcedores esperava muito mais do que o que vimos até agora", disse à Goal, em associação com a FreeSuperTips. "Não tenho dúvidas da habilidade que ele tem, especialmente vê-lo jogar no Chelsea, mas ele não entregou isso para o Arsenal".

Para Winterburn, sem ter apresentado seu melhor futebol, Willian agora vai sofrer com a concorrência de jovens promessas do elenco de Mikel Arteta, admitindo que, ao momento da contratação do brasileiro, ele chegou a se preocupar de que estes mesmos jogadores poderiam perder espaço.

“O problema que ele tem agora é com o surgimento de alguns jovens jogadores, parece que suas chances vão ser reduzidas porque o Arteta simplesmente não pode deixá-los de fora do time”, disse.

Apesar de entender o pensamento do Arsenal ao oferecer a Willian um contrato de três anos, Winterburn, hoje, critica a extensão do vínculo e acredita que, olhando para trás, o Arsenal também vê a contratação como algo que não precisava ser feito. “Neste momento, você teria que dizer que dar a ele um contrato de três anos era desnecessário, mas se lhe oferecêssemos um contrato de um ano, então eu não acho que ele teria se juntado ao Arsenal”.

Desde que chegou ao Arsenal, Willian já disputou 24 jogos, deu três assistências, mas não marcou um gol sequer. O baixo desempenho fez o brasileiro cair no conceito de Arteta, que não o escala como titular há 14 jogos, desde de o dia 19 de dezembro de 2020.