Willem van Hanegem faz críticas a um jogador específico do Ajax: "Eu o acho exaltado nesta temporada"

Willem van Hanegem se manifestou sobre o Ajax, que no sábado não venceu o Excelsior em casa (2 a 2). Em sua coluna no Algemeen Dagblad, ele aborda, entre outras coisas, o pênalti não marcado após a suposta falta de Youri Baas em Irakli Yegoian.

O goleiro Stijn van Gassel recebeu elogios de Van Hanegem. "Ele jogou muito bem contra o Ajax. O Ajax teve chances suficientes para vencer, mas também não vamos exagerar sobre a atuação."

"Depois de uma hora, eles simplesmente estavam atrás em casa contra o Excelsior e, no fim, perderam dois pontos preciosos", escreveu De Kromme, que viu o time de Kralingen abrir o placar no segundo tempo com um gol de Aymen Sliti. "Injusto? O Ajax foi melhor, mas no fim das contas eles até podiam estar satisfeitos com isso."

"Baas, que nesta temporada me parece um pouco exaltado, chuta Yegoian no rosto e é um mistério para mim que eles em Zeist não tenham visto pênalti nisso. Aquilo teria sido o 2 a 3", opinou o ex-jogador de 82 anos.

Além disso, Van Hanegem aparentemente não tem grande estima pela arbitragem. "Ouço dizer que o chefe dos árbitros (Raymond van Meenen, nota da redação) perde metade da manhã toda segunda-feira para dizer aos clubes que eles foram prejudicados."

"Bem, então o Excelsior também deve receber um telefonema. Uma falta assim antes custou um cartão vermelho a Joey Veerman contra o AZ, agora com o Ajax não foi nada", disse Van Hanegem sobre o pé alto de Baas no rosto do jogador do Excelsior.

"Acho que o Ajax poderia ter resolvido rapidamente o jogo contra o Excelsior com Tolu Arokodare entre os titulares. Agora são três semanas sem jogos do campeonato, por que não começar com o melhor centroavante? Se ele não estava totalmente inteiro, eles também poderiam ter tentado desde o início, certo? Agora ele também joga bastante tempo como reserva", concluiu a lenda do Feyenoord.