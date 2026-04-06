Willem van Hanegem destaca um jogador do Ajax: “Se fosse técnico, já teria desistido dele”

Willem van Hanegem não está muito satisfeito com esta temporada da Eredivisie, como escreve em sua coluna no Algemeen Dagblad. No fim de semana em que o PSV conquistou seu 27º título nacional, o Ajax e o Feyenoord voltaram a decepcionar profundamente.

“É claro que o PSV é o merecido campeão da Holanda, todos concordam com isso”, começa ele seu artigo de opinião. No entanto, De Kromme faz uma observação sobre o título nacional.

“Mas o nível tem caído cada vez mais, sem que nenhum concorrente tenha chegado nem perto de tirar proveito disso. Nesta equipe, a preguiça está sempre à espreita. O Telstar conquistou seis pontos, o Volendam venceu o PSV. Isso simplesmente não pode acontecer com uma equipe com um elenco tão forte.”

Além disso, foi de fato uma temporada tranquila para o PSV, que se tornou o campeão mais precoce da história da Eredivisie. É claro que isso também teve a ver com o nível muito fraco da concorrência.

Isso ficou evidente novamente no último fim de semana, quando um Feyenoord surpreendentemente fraco mal conseguiu oferecer resistência ao FC Volendam e o Ajax simplesmente não teve condições de enfrentar o FC Twente.

“O Ajax está se aproximando do rótulo de ‘pior Ajax de todos os tempos’”, afirma Van Hanegem. “Se você, como estrangeiro, por acaso estivesse em Amsterdã no sábado e conseguisse um ingresso para Ajax x FC Twente, você pensaria na arquibancada que foi enganado. Que estava assistindo a um time amador ou algo assim.”

O ex-jogador de futebol de ponta direciona suas críticas a um jogador do Ajax. “E então vejo Wout Weghorst saindo de campo após uma substituição com um olhar de ‘estou sendo substituído de verdade?’ O cara que é tão elogiado por Ronald Koeman por seu papel positivo na seleção holandesa, que, depois de uma temporada dessas, tem a audácia de se colocar acima dos demais.”

"Se eu fosse o técnico, já teria desistido dele. O Weghorst não consegue pensar no interesse da equipe, nem no Ajax nem na Seleção, quando realmente importa. Isso não faz sentido, não é?", afirma. Por fim, Van Hanegem ainda dedica algumas palavras ao desempenho do Feyenoord.

“Eles também vêm jogando mal há meses. Claro, Allard Lindhout é um goleiro incrivelmente desastrado, Ayase Ueda deveria ter recebido um pênalti, mas se você olhar puramente para o futebol, não dá para ter a menor esperança de que o Feyenoord chegue perto do PSV na próxima temporada.”