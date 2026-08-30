Willem II arranca, em duelo movimentado com o sc Heerenveen, seu primeiro ponto na Eredivisie

O divertido confronto entre Willem II e sc Heerenveen não teve vencedor neste domingo: os quatro gols no segundo tempo foram divididos de forma equilibrada: 2 a 2. As duas equipes saíram na frente, mas, após o 1 a 2 de Oliver Braude, o time da casa buscou um ponto merecido com Devin Haen. O Heerenveen agora tem cinco pontos após quatro partidas; o Willem II soma um em três.

Antes do apito inicial, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem a Jan ‘Doc’ Vioen, que esteve ligado ao Willem II por 42 anos. O ex-presidente e principalmente médico do clube dos Tricolores morreu em 31 de maio, aos 86 anos.

O começo foi do Willem II, embora os ataques tenham produzido pouco de concreto. O Heerenveen foi melhorando aos poucos no jogo, o que resultou em um duelo equilibrado. Boas finalizações de Jayden Slory (Willem II) e Maxence Rivera (Heerenveen) não renderam gols.

Nos primeiros momentos após o intervalo, Uriël van Aalst assumiu o protagonismo. O meia ofensivo de 20 anos acertou o travessão com uma pancada devastadora, mas dez minutos depois balançou as redes ao concluir com precisão um cruzamento de Nathan Tjoe-A-On: 1 a 0.

A vantagem durou apenas alguns minutos. Jacob Trenskow tabelou com Dylan Vente e recebeu a bola de volta com sorte, de novo nos próprios pés. O dinamarquês então marcou com um chute rasteiro: 1 a 1.

No divertido duelo, o Willem II deveria ter voltado a marcar a vinte minutos do fim com Slory. O jogador emprestado pelo Feyenoord apareceu completamente livre na segunda trave, mas, em vez de dominar a bola, tentou finalizar de primeira em um voleio. Passou por pouco.

Foi um erro caro, porque do outro lado o Heerenveen aproveitou. Levi Smans cobrou o escanteio com curva para a primeira trave, onde Braude apareceu e esticou o pé para empurrar para dentro: 1 a 2.

Por um momento, ficou a dúvida se o cotovelo de Sam Kersten na cabeça de Haen atrapalharia os planos dos frísios, mas o árbitro Jannick van der Laan não viu problema na jogada e, além disso, não foi chamado ao monitor do VAR.

O Willem II não precisou lamentar isso por muito tempo. Pouco depois do 1 a 2, Calvin Twigt, com suas últimas forças, fez ótimo passe em profundidade para Haen, que também manteve a calma cara a cara com Bernt Klaverboer e mandou a bola para o fundo das redes: 2 a 2.