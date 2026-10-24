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O atacante Will Lankshear marcou dois gols e se tornou o primeiro jogador da Championship a chegar aos dez gols nesta temporada, na goleada do Middlesbrough por 5 a 1 sobre o Bolton Wanderers, na sexta-feira. Com um ataque que marca muitos gols, a equipe visitante de Kim Hellberg dominou a partida no Toughsheet Community Stadium e assumiu a liderança da segunda divisão inglesa.

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Artilheiro comanda goleada fora de casa

Contratado por 10 milhões de libras no verão, Lankshear chegou a 11 gols em 12 jogos na liga e a 13 em todas as competições. O Middlesbrough goleou um Bolton que havia somado 10 pontos nos cinco jogos anteriores, incluindo uma vitória sobre o Wolves. Ex-ponta do Bolton, Amario Cozier-Duberry marcou um gol e deu uma assistência depois que Aidan Morris abriu o placar. Lewis Brunt marcou contra, antes de Theo Bair descontar.

Visitantes dominam o primeiro tempo sem dar trégua

O Middlesbrough registrou 20 finalizações no primeiro tempo, recorde da Championship nesta temporada, e abriu o placar aos 13 minutos, apenas 26 segundos depois de Radek Vitek defender uma finalização fraca de Ruben Rodrigues. Após atacar pela esquerda e inverter a jogada para a direita, Cozier-Duberry, que ajudou o Bolton a subir da League One na temporada passada, cruzou para Morris marcar a cerca de 4,6 metros do gol.

Vitek espalmou, então, um chute de Rodrigues de cerca de 18 metros, e o jogador da seleção da República da Irlanda Gavin Bazunu defendeu tentativas de Cozier-Duberry e Lankshear. Aos 31 minutos, Tommy Conway tocou para Lankshear apenas empurrar para o gol. Oito minutos depois, Sebastian Berhalter cobrou um escanteio marcado indevidamente após a bola sair em Conway, e o cabeceio de Adilson Malanda desviou em Brunt antes de entrar.

Em entrevista à BBC Radio Tees, o técnico do Middlesbrough, Hellberg, disse: "Estou muito feliz com a atuação. Somos um time ofensivo e gostamos de acreditar em nós mesmos. É preciso dar crédito ao Bolton, que também tentou jogar, ser agressivo e assumir o controle da partida, o que eu gosto."

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"Assim, os jogos podem ficar abertos e, para quem assiste, é por isso que o futebol pode ter chances para os dois lados. Marcamos gols absolutamente brilhantes."

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Eficiência nas finalizações garante vitória contundente

Gaizka Larrazabal preparou a jogada para Bair descontar no segundo minuto dos acréscimos do primeiro tempo, e Bazunu voltou a impedir Lankshear depois do intervalo. Ainda assim, os visitantes mantiveram o controle da partida. Aos 73 minutos, Cozier-Duberry chutou forte com o pé direito, seu lado menos hábil, no alto da rede, antes de Lankshear concluir de perto um rápido contra-ataque.

Ao avaliar a atuação, Hellberg acrescentou: "Estou muito feliz com a vitória e com a maneira como jogamos. Acho que os jogadores foram muito bem, e isso foi absolutamente brilhante da parte deles. Quanto aos gols, acho que houve beleza na maneira como jogamos, em como atuamos bem perto da área e na quantidade de chances que criamos. E criamos algumas chances de alto nível. Muita gente contribuiu, incluindo cinco jogadores que saíram do banco, o que também é muito positivo. Poder aproveitar tudo isso diante dos nossos torcedores que viajaram para nos acompanhar é inacreditável."

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Fragilidades defensivas exigem atenção urgente

Embora a qualidade ofensiva do Middlesbrough tenha levado seu principal jogador, de 21 anos, e seus companheiros ao topo da tabela em meio à tempestade Austen, melhorar a defesa continua sendo fundamental na busca pelo acesso à Premier League. Ao sofrer um gol antes do intervalo, o time chegou a 17 gols sofridos na liga nesta temporada, com apenas dois jogos sem ser vazado. Já o Bolton, derrotado com ampla margem, precisa se reorganizar rapidamente para recuperar o embalo recente após o duro revés de sexta-feira.