Wilfried Zaha quebra protocolo antirracismo antes de jogos da Premier League: "O abuso não parou"

Atacante do Crystal Palace declarou em fevereiro que não se ajoelharia mais, e em sua primeira oportunidade como titular se posicionou contra o ato

O principal destaque da partida entre Crystal Palace e West Brom, que aconteceu nesse sábado (13), ficou para um ato realizado antes de a bola rolar. Durante a partida, as Águias do sul de Londres venceram os Baggies pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol de pênalti de Luka Milivojević. Segundos antes do apito inicial, porém, no já tradicional ato antirracismo que a Premier League adotou, o atacante do Palace, Wilfried Zaha se posicionou contra o ato e não se ajoelhou.

Negro, natural da Costa do Marfim, Zaha já tinha avisado que não participaria mais do ato por acreditar que o ajoelhar-se tinha perdido significado e poder. Zaha não se posicionou contra a luta antirracista, mas, sim, cobrou por ações mais concretas.

Depois do final da partida, Zaha soltou um comunicado para explicar a recusa em se ajoelhar.

"Minha decisão de ficar em pé antes do pontapé inicial é de conhecimento público há algumas semanas. Não há decisão certa ou errada, mas eu sinto que se ajoelhar se tornou apenas rotina pré-jogo. Mesmo se ajoelharmos ou ficarmos de pé, alguns de nós continuam a sofrer abuso", escreveu Zaha.

O atacante marfinense já tinha se posicionado contra o ato, de acordo com o The Guardian, em 18 de fevereiro. Nesse período, porém, o camisa 11 estava lesionado e não participou das partidas. Em seu primeiro duelo entre os 11 iniciais, ele não hesitou e não se ajoelhou.

"Eu sei que há muito trabalho sendo feito nos bastidores da Premier League e entre outras autoridades para mudar esse quadro. Eu respeito isso totalmente e todos os envolvidos. Eu também respeito completamente meus colegas e jogadores de outros clubes que se ajoelham", lê-se no comunicado do atacante.

O movimento de se ajoelhar foi adotado pela Premier League na reta final da temporada 2019/20, depois das manifestações do movimento Black Lives Matter, quando passeatas tomaram as ruas do mundo, tendo o assassinato de George Floyd como principal gatilho.

Em seu comunicado, Zaha reflete sobre a importância de não distanciar a luta antirracista da realidade e pede para que não fique restrita apenas a jogadores de futebol.

"Como sociedade, eu acho que deveríamos encorajar melhor educação nas escolas e as redes sociais deveriam tomar ações mais fortes contra pessoas que cometem abusos virtuais, não apenas com jogadores", finalizou o atacante.