Wijnaldum sobre título inglês: "Klopp garante que todos mantenham os pés no chão"

Liverpool pode igualar recorde do Manchester City nesta segunda-feira (24) em caso de vitória sobre o West Ham

Líder absoluto da Premier League, com 21 pontos de diferença para o , segundo colocado, o está sobrando na temporada. No entanto, apesar da ótima temporada, engana-se quem pensa que o técnico Jurgen Klopp não toma medidas para o seu elenco não relaxar.

"Ninguém aqui diz que é difícil focar um jogo de cada vez. Todos só querem fazer o seu melhor", disse Wijnaldum ao site oficial do Liverpool.

"Temos também um técnico que nos coloca com os dois pés no chão quando temos um momento em que não estamos concentrados em algo. Também temos uma equipe que deseja ter o maior sucesso possível. Para isso, você precisa de 100% de concentração e se esforçar sempre em campo. Acho que é por isso que temos a campanha que temos agora, porque estamos focados em fazer ainda melhor do que antes", completou.

Nesta segunda-feira (24), se o Liverpool vencer o em Anfield, a equipe igualará o recorde do Manchester City de 18 vitórias consecutivas na Premier League, estendendo seu recorde invicto para 44 partidas.