Weverton pede homenagem na Calçada da Fama do Maracanã: “pelo menos uma mão”

Goleiro conquistou títulos marcantes no estádio e quer seu nome eternizado; o arqueiro palmeirense também projetou o confronto contra o Bayern

Ganhar um título no Maracanã é algo que pouco jogadores conseguem. Protagonizar duas conquistas no estádio, então, é ainda mais díficil. No entanto, Weverton, que nunca atuou no futebol carioca, já deixou seu nome marcado na história de um dos principais palcos do futebol mundial.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Campeão da Libertadores com o Palmeiras no estádio, Weverton foi um dos principais jogadores na conquista do ouro olímpico inédito do Brasil em 2016. Porém, o acreano de 33 anos almeja mais uma marca: entrar na Calçada da Fama do Maracanã.

"O Maracanã se tornou um lugar muito especial para mim. Falei ontem no Fantástico que seria muito incrível para mim se não desse para colocar os pés, sei que é muita gente boa na Calçada da Fama do Maracanã, e talvez não sou digno ainda, mas se desse para colocar uma mão na Calçada para ficar registrado já seria incrível", disse o arqueiro do Palmeiras ao programa Bem-Amigos, do SporTV.

"É um estádio que me proporcionou uma medalha inédita para o Brasil e agora a Libertadores também algo que o palmeirense sonha muito. O Maracanã vai ficar muito marcado na minha vida", completou.

Embora não tenha sido muito exigido na grande final da Libertadores contra o Santos, Weverton foi eleito o principal goleiro da competição e concorreu ao prêmio de melhor jogador, vencido por Marinho.

O goleiro não deve entrar em campo nesta terça-feira (2) contra o Botafogo, último jogo do time antes da viagem para o Qatar, onde disputa o Mundial de Clubes. De olho em um possível confronto contra o Bayern de Munique e Robert Lewandowski na final, Weverton foi cauteloso ao falar do embate com os alemães.

"Acho que a partir do momento que ganhamos a libertadores ficamos sonhando com esse momento. Tem a semifinal, e times que passam dificuldade. Temos que ir devagar. Enfrentar o Bayern seria um grande momento, mas temos que ir com calma. Futebol não ganha antes do jogo, então não adianta".

Mais artigos abaixo

"Lógico que a gente sonha com a oportunidade, enfrentar o melhor do mundo seria um grande teste para ver se estou bem", brincou. "Mas não dá pra pensar em Lewandowski sem nem passar na semifinal, sem jogar".

A estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes acontece no próximo domingo (7) contra o vencedor do duelo entre Tigres-MEX e Ulsan-COR. Do outro lado do chaveamento estão, além do Bayern, Al Ahly-EGI e Al Duhail-QAT, time de Dudu, ídolo palmeirense.