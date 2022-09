West Ham x Steaua Bucareste: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Conference League

Equipe de Lucas Paquetá quer estrear bem na fase de grupos da Conference League contra o time romeno; Veja informações

O West Ham recebe o Steaua Bucareste nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Conference League. A partida marca a estreia de um dos favoritos a sair com o título do torneio (o time inglês conta com nomes como Lucas Paquetá, Declan Rice, Tomas Soucek e Michail Antonio) e terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, por streaming.

Na zona de rebaixamento da Premier League, o West Ham deve vir com um time misto e focar suas atenções no jogo de domingo (11), diante do Newcastle. Para se classificar, a equipe inglesa passou pelo Viborg, da Dinamarca. Já os romenos bateram o Viking, da Noruega, o Dunajska Streda, da Eslováquia, e o Saburtalo Tbilisi, da Geórgia. O FCSB é o atual 13º colocado na Liga Romena.

Escalações:

Escalação do provável West Ham: Areola; Kehrer, Ogbonna e Emerson Palmieri; Coufal, Rice, Lanzini e Cornet; Lucas Paquetá; Bowen e Scamacca.

Escalação do provável Steaua Bucareste: Tarnovanu; Pantea, Tamm, Dawa e Radunovic; Popescu, Edjouma; Cordea, Miculescu e Coman; Compagno.

Getty Images

Desfalques

West Ham

O único desfalque do West Ham para o confronto é o zagueiro Nayef Aguerd - que ainda não estreou pelo clube.

Steaua Bucareste

O Steaua vai para o confronto sem o lateral esquerdo Ionut Pantiru, o zagueiro Iulian Cristea, o lateral direito Ovidiu Popescu, o meia Adrian Sut e o atacante Andrei Dumiter.

Quando é?

• Data: 8 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio Olímpico de Londres - Londres, ING

• Arbitragem: Benoit Bastien (árbitro), Hicham Zakrani e Aurélien Berthomie (assistentes) e Jérémie Pignard (quarto árbitro).