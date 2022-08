West Ham x Manchester City: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste domingo (7), pela primeira rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

West Ham e Manchester City se enfrentam neste domingo (7), no Estádio Olímpico de Londres, a partir das 12h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de vencer o Campeonato Inglês em grande estilo no último jogo contra o Aston Villa na temporada passada, o City vai começar sua defesa do título contra o West Ham após ser derrotado pelo Liverpool por 3 a 1 na Supercopa da Inglaterra.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola não poderá contar com Aymeric Laporte, que se recupera de uma cirurgia no joelho até setembro.

Em 116 jogos disputados entre as equipes, foram 59 vitórias do City, contra 37 do West Ham, além de 20 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; Rodrigues, Bernardo; Alvarez, De Bruyne, Foden.

Possível escalação do WEST HAM: Fabianski; Coufal, Zouma, Dawson, Cresswell; Arroz, Soucek; Bowen, Fornals, Benrahma; Antonio.

Desfalques da partida

Manchester United:

Aymeric Laporte: lesionado.

West Ham:

Nayef Aguerd: lesionado.

Gianluca Scamacca: transição física.

Quando é?

JOGO West Ham x Manchester City DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Olímpico de Londres - Londres, ING HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt e Simon Bennett

Quarto árbitro: Stuart Attwell

VAR: Mike Dean

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester City

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 0 x 1 Manchester City Amistoso 24 de julho de 2022 Liverpool 3 x 1 Manchester City Supercopa Inglesa 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Bournemouth Premier League 13 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Newcastle x Manchester City Premier League 21 de agosto de 2022 12h30 (de Brasília)

West Ham

JOGO CAMPEONATO DATA Luton Town x West Ham Amistoso 23 de julho de 2022 Lens 0 x 0 West Ham Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas