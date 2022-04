West Ham x Lyon: onde assistir ao vivo, horário e informações da Europa League 21/22

West Ham e Olympique de Lyon se enfrentam nesta quinta-feira (7), no Olímpico de Londres, a partir das 16h (de Brasília), pelo duelo de ida das quartas de final da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO West Ham x Olympique de Lyon DATA Quinta-feira, 7 de abril de 2022 LOCAL Olímpico de Londres - Londres, Inglaterra HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 4, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (7), no Olímpico de Londres.

MAIS INFORMAÇÕES

Valendo uma vaga na semifinal da Europa League, West Ham e Lyon se enfrantam no duelo de ida na Inglatera. Na competição, os Hammers se classificaram em primeiro do Grupo H, com 13 pontos, e passando pelo Sevilla nas oitavas.

O Lyon, por sua vez, foi o resposável por fazer a melhor campanha da fase de grupos da competição, com 16 pontos conquistados. Depois, a equipe bateu o Porto nas oitavas de final pelo placar agregado de 2 a 1.

Na Premier League, no entanto, o West Ham briga por alcançar uma vaga no G4 da competição, enquanto o Lyon ocupa a 9ª posição da Ligue 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 3 x 1 West Ham Premier League 20 de março de 2022 West Ham 2 x 1 Everton Premier League 3 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brentford x West Ham Premier League 10 de abril de 2022 10h (de Brasília) Lyon x West Ham Europa League 14 de abril de 2022 16h (de Brasília)

LYON

JOGO CAMPEONATO DATA Reims 0 x 0 Lyon Ligue 1 20 de março de 2022 Lyon 3 x 2 Angers Ligue 1 3 de abril de 2022

Próximas partidas