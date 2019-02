West Ham x Liverpool: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As equipes entram em campo pela 25ª rodada da Premier League

O West Ham recebe o Liverpool nessa segunda-feira (04), às 18h (de Brasília), London Stadium, pela 25ª rodada da Premier League. O jogo será transmitido pela ESPN Brasil, mas aqui na Goal Brasil você pode acompanhar o tempo real da partida.

Os Reds estão na liderança do campeonato com dois pontos de vantagem sobre o Manchester City, segundo colocado. Um tropeço em Londres pode deixar a situação do time de Jürgen Klopp bastante delicada.

JOGO West Ham x Liverpool DATA Segunda-feira, 04 de fevereiro LOCAL London Stadium - Londres, Inglaterra HORÁRIO 18h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão da ESPN Brasil . Aqui na Goal Brasil você acompanha o tempo real do jogo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

WEST HAM

Fabianski e Arnautovic deixaram o último jogo lesionados. Mas ambos estão aptos para o duelo contra o Liverpool. Cresswell também deve voltar ao time.

Samir Nasri é dúvida para o confronto.

Provável escalação:

LIVERPOOL

Alexander-Arnold, Joe Gómez e Oxlade-Chamberlain não poderão atuar por conta de lesões.

James Milner está de volta após cumprir suspensão.

Será o 300º jogo de Jordan Henderson na Premier League.

Provável escalação: