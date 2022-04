West Ham x Frankfurt: escalação, desfalques e mais do jogo da semifinal da Europa League 21/22

O West Ham recebe o Frankfurt na tarde desta quinta-feira (28), no Estádio Olímpico de Londres, a partir das 16h (de Brasília), pelo primeiro jogo da semifinal da Europa League.

Na fase de grupos, a equipe inglesa encerrou na liderança do Grupo H, com 13 pontos, enquanto nas oitavas eliminou o Sevilla por 3 a 0 no placar agregado, e o Lyon por 4 a 1, nas quartas.

Já o Frankfurt terminou na liderança do Grupo D, com 66,7% de aproveitamento, e deixou para trás o Betis e o Barcelona, nas oitavas e quartas, respectivamente.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em Londres, o West Ham segue sem contar com Issa Diop, Kurt Zouma e Angelo Ogbonna. Assim, o técnico Moyes provavelmente ficará com três zagueiros, Ben Johnson e Aaron Cresswell ao lado de Craig Dawson.

Do outro lado, o Frankfurt terá dois desfalques certos por suspensão: Evan N'Dicka e Kristijan Jakic.

No ataque, o técnico Glasner deve manter Rafael Borre, apesar do jogador ter marcado apenas um gol nos últimos nove jogos.

Possível escalação do West Ham: Areola; Johnson, Dawson, Cresswell; Coufal, Soucek, Rice, Masuaku; Fornals, Bowen; Antônio.

Possível escalação do Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, Hasebe; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Kamada, Lindstrom; Rafael Borre.

DESFALQUES

WEST HAM:

Issa Diop, Kurt Zouma e Angelo Ogbonna: lesionados

FRANKFURT:

Evan N'Dicka e Kristijan Jakic: suspensos

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre West Ham e Frankfurt será transmitido ao vivo pela ESPN 2, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming, nesta quinta-feira (28).