West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Chelsea volta a campo neste sábado (4) para defender a liderança do Campeonato Inglês em duelo contra o West Ham, no estádio Olímpico de Londres, às 9h30 (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO West Ham x Chelsea DATA Quinta-feira, 2 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de Londres, Londres - ING HORÁRIO 9h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo será transmitido pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após um bom início de temporada, o West Ham entra em campo lutando para se manter dentro do G-4 da Premier League.

A euqipe segue sem poder contar com Ogbonna, lesionado. Porém, Cresswell pode retornar.

Do outro lado, o Chelsea quer continuar na liderança do Campeonato Inglês, mas também tem problemas para o jogo deste sábado.

Kovacic e Chilwell estão fora do duelo, enquanto Chalbah é dúvida. Thiago Silva, Jorginho e Lukaku são esperados entre os titulares.

Provável escalação do West Ham: Fabianski; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Benrahma, Fornals; Antonio.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso; Mount, Lukaku, Havertz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 1 x 1 Brighton Premier League 1 de dezembro de 2021 Manchester City 2 x 1 West Ham Premier League 28 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO West Ham x Dínamo Europa League 9 de dezembro de 2021 17h (de Brasília) Burnley x West Ham Premier League 12 de dezembro de 2021 11h (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Watford 1 x 2 Chelsea Premier League 1 de dezembro de 2021 Chelsea 1 x 1 Manchester United Premier League 28 de novembro de 2021

Próximas partidas