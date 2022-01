West Ham acena com proposta de empréstimo por Gabigol; Flamengo não topa

Um dos principais jogadores do Flamengo, Gabigol tem virado notícia frequentemente nos jornais ingleses. Isso porque alguns clubes da Premier League andaram sondando a possibilidade de ter o atacante por empréstimo.



O mais recente foi o West Ham, que, segundo soube a GOAL, acenou com a possibilidade de oferecer 6 milhões de euros (R$ 38,5 milhões) para ter o jogador por 18 meses.



O Flamengo mandou avisar que, diante destes termos, não faz negócio. O clube inglês, que também tenta a contratação de Arthur Cabral, não descartou enviar uma proposta com novas condições.



Antes do West Ham, um intermediário em nome do Newcastle procurou o staff de Gabigol para saber a possibilidade também de um empréstimo junto ao Flamengo. A situação, no entanto, até o momento não evoluiu.



Procurada, uma fonte ligada à diretoria do Flamengo garantiu que o clube não tem interesse em negociar Gabigol, mas, caso chegue uma proposta, será avaliada. A mesma fonte frisou que qualquer oferta por empréstimo será prontamente recusada.



A notícia do interesse do West Ham em Gabigol foi trazida primeiramente pela Sky Sports.