West Ham 1x0 Arsenal: com assistência de Nasri, Hammers vencem o clássico londrino

Declan Rice foi o autor do único gol na partida realizada no Estádio Olímpico; Gunners poderão ser alcançados pelo Manchester United

O West Ham bateu o Arsenal por 1 a 0 no clássico londrino realizado neste sábado (12), em jogo que abriu a 22ª rodada da Premier League inglesa.

Em um jogo bastante equilibrado, o único gol foi marcado pelo jovem Declan Rice, que aproveitou assistência de Samir Nasri – que fez a sua estreia pelos Hammers na Premier League justamente contra a antiga equipe.

Com o resultado, a equipe comandada por Manuel Pellegrini chegou a 31 pontos e segue a sonhar com uma classificação para os próximos torneios europeus – ocupam atualmente a oitava posição. Já o Arsenal segue com 41, na quinta posição, e pode ser alcançado pelo Manchester United nesta rodada - os Red Devils enfrentam o Tottenham neste domingo (13).