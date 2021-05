West Bromwich x West Ham: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Brigando por vaga na Liga Europa, o West Ham, nesta quarta-feira (19), às 16h15 (de Brasília), visita o já rebaixado West Bromwich, pela penúltima rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

Com 26 pontos, o West Bromwich está na 19ª colocação da Premier League e já está rebaixado para a próxima temporada - a briga, agora, é para saber em qual das três últimas posições vai terminar a competição. Foram apenas cinco vitórias na temporada, além de onze empates e 20 derrotas.

De fora do jogo estão apenas Branislav Ivanovic e Robert Snodgrass, este último sendo um ex-jogador do West Ham.

Ready to welcome you back 🙌 We take on the Hammers at The Hawthorns. #WBAWHU | #WBA pic.twitter.com/tO9V6nSzQT