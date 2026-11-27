Como assistir a West Bromwich Albion x Bristol City com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviço VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Championship - Rodada 18 28 de nov. de 2026 - 10:00 The Hawthorns

O West Bromwich Albion recebe o Bristol City no The Hawthorns, em um jogo da Championship que coloca frente a frente dois clubes em situações bem diferentes na tabela.

O time de James Morrison chega em boa fase. Venceu o Bolton Wanderers por 3 a 1 fora de casa no meio da semana e não perde há cinco jogos pela liga.

O West Bromwich Albion ocupa a quinta posição. Sua sequência inclui uma vitória por 3 a 0 em casa sobre o Millwall e outra por 3 a 1 fora de casa contra o West Ham United. O time também empatou em 2 a 2 com o Swansea City, mostrando que consegue marcar muitos gols.

O Bristol City chega à região de Midlands em uma fase bem mais difícil. O time de Michael Skubala empatou em 1 a 1 com o Wrexham na terça-feira, depois de perder por 2 a 0 para o Middlesbrough fora de casa.

Antes disso, havia sofrido uma derrota por 5 a 0 para o Norwich City fora de casa. O Bristol City levou 12 gols nos últimos cinco jogos. Está em 16º lugar na tabela, e melhorar a solidez defensiva é a prioridade evidente.

O Bristol City pode se animar com os confrontos recentes, já que venceu no The Hawthorns em dezembro passado. Veja como acompanhar o jogo.

As informações oficiais de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Volte a consultar esta página mais perto do início do jogo para conferir os detalhes confirmados sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo.

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