Como assistir a West Bromwich Albion x Bristol City com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.
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- Escolha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviço VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O West Bromwich Albion recebe o Bristol City no The Hawthorns, em um jogo da Championship que coloca frente a frente dois clubes em situações bem diferentes na tabela.
O time de James Morrison chega em boa fase. Venceu o Bolton Wanderers por 3 a 1 fora de casa no meio da semana e não perde há cinco jogos pela liga.
O West Bromwich Albion ocupa a quinta posição. Sua sequência inclui uma vitória por 3 a 0 em casa sobre o Millwall e outra por 3 a 1 fora de casa contra o West Ham United. O time também empatou em 2 a 2 com o Swansea City, mostrando que consegue marcar muitos gols.
O Bristol City chega à região de Midlands em uma fase bem mais difícil. O time de Michael Skubala empatou em 1 a 1 com o Wrexham na terça-feira, depois de perder por 2 a 0 para o Middlesbrough fora de casa.
Antes disso, havia sofrido uma derrota por 5 a 0 para o Norwich City fora de casa. O Bristol City levou 12 gols nos últimos cinco jogos. Está em 16º lugar na tabela, e melhorar a solidez defensiva é a prioridade evidente.
O Bristol City pode se animar com os confrontos recentes, já que venceu no The Hawthorns em dezembro passado. Veja como acompanhar o jogo.
As informações oficiais de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Volte a consultar esta página mais perto do início do jogo para conferir os detalhes confirmados sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo.
Notícias dos times e elencos
Prováveis escalações de West Bromwich x Bristol City
Técnico
- J. Morrison