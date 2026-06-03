Wesley Sneijder não poupa críticas a Willem van Hanegem no podcast Wes & Raf. O ex-jogador da seleção não guarda boas lembranças do Euro 2004, quando Sneijder estreou em um grande torneio e Van Hanegem atuava como assistente técnico da seleção.

Na época, Sneijder não era titular no time do então técnico Dick Advocaat. “Eu não fazia parte dos planos. E isso se nota em tudo. Comecei a perceber isso nos treinos e também ouvi comentários, é claro.”

O jogador com mais partidas pela seleção holandesa, com um total de 134 convocações, irritava-se principalmente com as declarações de Van Hanegem em torno dos treinos da Oranje. “Ele conversou com Frank de Boer sobre mim. Depois do primeiro jogo. ‘Precisamos de rotina, e não de Sneijder. Porque isso tudo é...’”

“Então fui falar com ele. Gosto de ser direto, e ainda era bem jovem”, continua Sneijder em sua retrospectiva da Euro 2004 em Portugal. “Você tem algo contra mim? Eu fiz algo de errado? Levo isso para o lado pessoal. Mas se há algo, você tem que dizer. Porque aí a gente conversa.”

Van Hanegem não tinha noção de que tivesse feito algo de errado. “Não, não, não. Não é assim. Eu disse na hora: então agora está tudo acabado. Mas prefiro que você fale as coisas diretamente comigo. E se você, como assistente técnico, acha que devemos optar pela rotina no meio-campo, o que, aliás, nem sempre funcionava muito bem. Então você tem que dizer isso. E não ir falar com outros jogadores. Não gosto disso.”

Sneijder relembra então o momento em que a seleção holandesa saiu para caminhar. “Então Van Hanegem veio até mim. E eu disse: nem pense nisso. Eu já estava farto. Simplesmente senti que: isso não vai rolar. Não vou jogar nem um minuto. Eu simplesmente sabia. Contra a Letônia foi pura coincidência que eu entrei por um tempo.”

Rafael van der Vaart, aliás, tem outras experiências com Van Hanegem. “Ele era bem tranquilo. Eu nunca percebi nada disso. Mas quando você ouve isso do Wesley, é claro que entende. Era o nosso primeiro torneio. É tudo uma questão de se acostumar, é algo grande. Diferente do que acontece no seu clube. Você tem que entender isso, ou algo assim.”