Bebida, vandalismo e prisão: a noite louca de um ex-Real Madrid na Holanda

Meia do Al-Gharafa foi detido em Utrecht depois de dançar sobre um carro

Wesley Sneijder está sendo acusado de vandalizar o carro de um casal depois de uma noite de bebedeira na última semana na cidade de Utrecht. O holandês foi flagrado dançando no teto do veículo e teria até urinado no automóvel.

Imagens exibidas pelo programa Shownieuws apresentaram o "show" do meia de 35 anos, que estava acoolizado. De acordo com a imprensa europeia, Sneijder se desculpou e pagou cerca de 6 mil euros (R$ 26 mil) para reparar os danos.

"Metade da vizinhança acordou com o barulho. Meu marido e eu olhamos pela janela e vimos o que estava acontecendo. Vimos um homem no carro, não o reconhecemos. O carro já tem dez anos, mas tem muito valor para nós", disse um dos proprietários do veículo, que optou por permanecer anônimo, ao jornal Algemeen Dagblad .

Sneijder tem passagens por , e , tendo vivo a melhor fase da carreira em 2010, quando atuava pela . O meia é atleta do Al-Gharafa, do Qatar, desde janeiro de 2018. Ele estava na de férias.