Wesley Sneijder encontrou o filho de um ex-companheiro de equipe no bar: “Lá se vai a carreira dele”

Jessey Sneijder e Damián van der Vaart mantêm uma boa relação, segundo contam seus pais no novo podcast “Wes e Raf”, da Ziggo Sport. Wesley Sneijder, recordista de partidas pela seleção, encontrou a dupla recentemente em um café.

Jessey Sneijder, de 19 anos, está sob contrato com o Jong FC Utrecht, enquanto Damián van der Vaart joga pelo Jong Ajax.

Os meio-campistas são bem mais sérios do que seus pais eram antigamente, mas saíram juntos recentemente. “Nossos filhos se encontraram. Há algumas semanas, de repente me vi com os dois juntos no De Bastille”, conta Sneijder com um grande sorriso no rosto.

Rafael van der Vaart também achou legal ver isso, mas não resistiu a fazer uma piada. “Damián e Jessey tinham jogado um contra o outro e, de repente, meu filho disse: ‘Estou com o Wes’. Aí eu pensei: lá se vai a carreira dele…”

Segundo Sneijder, os filhos não se parecem e são dois tipos diferentes. Mesmo assim, Van der Vaart vê semelhanças. “É claro que eles passaram por muita coisa: pais separados e muitas complicações. Costumam jogar padel juntos e, recentemente, saíram para jantar com as namoradas. Isso me lembra muito o que vivíamos antigamente.”

Van der Vaart encerra o assunto com uma nota séria. “Quero enfatizar que Damián e Jessey são muito profissionais.”

“Eles só queriam uma noite agradável. Fiquei muito orgulhoso de vê-lo ali, tirando foto com o Wes. Foi bom ver isso”, disse o ex-jogador da seleção.