Wesley Sneijder tem dúvidas muito fortes sobre a nomeação de Xavi para a seleção holandesa, como afirmou no Rondo, da Ziggo Sport. Segundo Sneijder, a KNVB se afasta, com a escolha por Xavi, da linha adotada anteriormente em relação à formação de treinadores.

“Bom, eu achei isso notável”, começa Sneijder, que em seguida fundamenta amplamente seu ponto de vista. “Também me sentei algumas vezes com Nigel (de Jong, red.), para falar sobre como poderíamos estruturar isso em relação a um curso de treinador. Na época, a KNVB foi muito clara sobre isso.”

“O curso acelerado na seleção holandesa não era mais possível, porque isso havia sido determinado pela UEFA”, disse Sneijder, que indica que já ter trabalhado anteriormente com grandes treinadores não era suficiente para tornar possível a via acelerada. “Mas agora eles estão, na verdade, voltando atrás nisso.”

“Porque o Xavi fez A, B e Pro em quatro semanas. Quando ainda era jogador, pela federação espanhola. Claro que ele tem a licença, mas não de acordo com a norma da KNVB. Acho isso estranho, porque antes você dizia, na verdade, que todo treinador era obrigado a seguir o curso de 4,5 anos.”

“Agora você pega alguém que não fez nada disso, sob o pretexto de que ‘ele trabalhou com grandes treinadores’. Eu desejo isso ao Xavi, e também à KNVB, mas acho estranho. Eu disse naquela época: ‘Vamos buscar um pouco de personalização’. Mas isso não foi ouvido.”

“O que eu acho totalmente notável é que eles dizem: ‘Foi determinado pela UEFA’. Isso não é verdade. Não é verdade, porque em muitos países ainda é diferente. Não estou dizendo que quero receber uma ligação amanhã e fazer isso em um ano, pelo contrário. Só acho a política deles estranha, curiosa”, conclui o jogador com mais partidas pela seleção holandesa.

O próprio Sneijder interrompeu o curso de treinador em 2021, após uma divergência de visão com a KNVB sobre o conteúdo da formação. “Eu entendo que preciso aprender algo, não sou treinador. Mas dá a entender que nós, ex-jogadores, não temos experiência. Isso é um absurdo”, disse ele na época à RTL 7. “Um pouco de personalização não se encaixava na visão da KNVB, e aí fica difícil trabalhar.”