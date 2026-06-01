Wesley Sneijder considera que o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, deveria ter convocado seu filho, Ronald Koeman Júnior, para a seleção holandesa. Foi o que o jogador com mais partidas pela seleção holandesa afirmou no programa Rondo, da Ziggo Sport.

Theo Janssen aborda o assunto inicialmente, dizendo que não se importa com qual goleiro será titular na Copa do Mundo. “Flekken também é simplesmente um ótimo goleiro. Acho mesmo que temos três goleiros de qualidade na seleção holandesa.”

“Dá para escalar os três”, opina Janssen. “Roefs, Flekken e Verbruggen são todos ótimos goleiros e não há nenhum que se destaque dos demais.”

“Se eu fosse o Ronald Koeman, teria levado meu filho como goleiro”, acrescenta Sneijder. “Sério?”, reage Wytse van der Goot, surpreso. “Sim, por que não? Como terceiro goleiro.”

“Ele teve uma boa temporada, foi decisivo para o clube dele e ainda sabe cobrar pênaltis muito bem. Nós vimos isso. Sim, por que não? Vamos lá, cara”, diz Sneijder. Van der Goot, no entanto, acha que existem goleiros “muito melhores”.

“E quando é que um terceiro goleiro vai defender? Quase nunca”, continua Sneijder, imperturbável. “Sim, nos jogos amigáveis. E ele sabe jogar muito bem, né.”