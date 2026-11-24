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O zagueiro Wesley Fofana, do Chelsea, defendeu enfaticamente o desempenho de Kylian Mbappe na Ligue 1 e afirmou que as conquistas de seu companheiro de seleção são subestimadas com frequência. O francês também provocou debate ao comparar Mbappe em seu auge ao ídolo brasileiro Neymar.

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Fofana defende o legado de Mbappe na França

Fofana defendeu enfaticamente o desempenho de Mbappe na Ligue 1 e afirmou que as conquistas do atacante na França são frequentemente minimizadas. Em participação no programa do YouTube Zack en Roue Libre, o zagueiro francês afirmou que os críticos não reconhecem a verdadeira dimensão do domínio de Mbappe durante sua passagem pelo país.

Mbappe passou pelas categorias de base do Monaco antes de viver sete anos de muitos gols no PSG. Apesar de seus números extraordinários ao longo dessas temporadas, Fofana acredita que o público minimiza injustamente o que ele fez no futebol francês.

Jogador do Chelsea compara Mbappe em seu auge a Neymar

Para ilustrar o talento de Mbappe, Fofana comparou o astro francês a Neymar, seu ex-companheiro no PSG, e colocou o brasileiro logo atrás dos dois maiores ícones do futebol moderno. O zagueiro do Chelsea, porém, sustentou que a eficiência constante de Mbappe na Ligue 1 se equiparava ao nível de Neymar em seu auge.

"Se você comparar Mbappe em seu auge com Neymar em seu auge, é uma disputa equilibrada", disse Fofana. "Neymar é o melhor jogador depois de CR7 e Messi. Mas o que vi Mbappe fazer na Ligue 1 foi absurdo. Minimizamos demais o que ele fez."

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Sete anos de domínio na capital francesa

Depois de despontar no Monaco, Mbappe passou sete anos no PSG, mantendo uma regularidade impressionante, rodada após rodada, na Ligue 1. Por já ter enfrentado o desafio de marcar atacantes de alto nível, Fofana apresentou a perspectiva de um jogador sobre a dificuldade de sustentar esse padrão. Ao chamar Mbappe de "matador", o zagueiro do Chelsea destacou a constância implacável de seus gols, mais do que o espetáculo de suas jogadas.

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"Mbappe é um matador; todo fim de semana tem gol", observou. "Com Neymar, há o talento, a loucura, porque você pensa: 'imagine se ele tivesse levado a sério'."

Segue o debate sobre o lugar de Mbappe entre os melhores

A avaliação franca de Fofana certamente alimentará o debate entre torcedores sobre como os anos de Mbappe na França devem ser julgados em comparação com os de outros jogadores. O certo é que Mbappe seguirá sua campanha pelo Real Madrid nesta temporada, com o clube pronto para enfrentar o PSV na Champions League. Enquanto isso, Fofana tentará ajudar o Chelsea a vencer o Nottingham Forest fora de casa pela Premier League neste fim de semana.