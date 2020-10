Wesley ‘encarou’ Rony e assumiu função de Dudu no Palmeiras. E o Vitória ajudou nisso

Atacante fala à Goal sobre a passagem pela Série B e a facilidade de adaptação no clube; ponta lidera assistências do Verdão em 2020

Imagina voltar ao clube que o revelou com a missão de disputar posição com a principal contratação da temporada. Meses depois, somar a isso a necessidade de suprir a ausência do maior ídolo da década, que atuava justamente na sua posição. É isso que Wesley tem tirado de letra no Palmeiras depois de brigar por posição com Rony e ficar com a vaga que era do ídolo Dudu.

Aos 21 anos, o atacante ganhou a confiança da torcida e do técnico Vanderlei Luxemburgo para desempenhar talvez a função mais importante do futebol moderno e, entrevista à Goal, parece estar mais do que preparado para isso.



"A adaptação foi tranquila até porque eu atuei no profissional do . O grupo aqui é unido e me acolheram super bem. Estou à disposição do professor para atuar onde ele quiser", contou o jogador, tão direto nas respostas como é para definir as jogadas de ataque.



Elogiado desde as categorias de base pela intensidade de jogo e a objetividade com que atua, "sempre colocando pressão no adversário" na avaliação de quem o acompanhava de perto no sub-20, Wesley já deu cinco assistências para gols na atual temporada.

O desempenho é o melhor do elenco e bate até Dudu, hoje no Al-Duhail e ex-líder no quesito. Mesmo com quase 300 minutos a menos do que o ídolo palmeirense em campo, Wesley fez um gol e deu cinco assistências, contra dois gols e três assistências do ex-camisa 7.



"É uma experiência única, é muito bom dividir o vestiário com jogadores experientes e já consagrados. Procuro aprender muito com eles. Sempre confiei no meu potencial. Trabalhei muito para chegar até aqui. Com fé em Deus eu sabia que minha hora iria chegar", disse.

Foto: Cesar Greco\ Ag.

Seu ponto alto, segundo ele próprio, foi na goleada sobre o Bolívar, pela Copa Libertadores da América. Além de fazer seu primeiro gol pelo Palmeiras, Wesley deu duas assistências e foi eleito o melhor da partida pela organização da competição.



"Foi uma experiência única fazer um gol na Libertadores e ter ajudado a equipe com as assistências. Com certeza esses momentos estarão marcados para o resto da minha vida", recordou o atacante, antes de sentenciar o que pretende para o seu futuro.



"Meu plano é conquistar títulos aqui e escrever meu nome na história. Vou desfrutar ao máximo o que vier pela frente", concluiu Wesley.