Werner e o gol 'imperdível' tiram tranquilidade do Chelsea contra o Real Madrid

O atacante alemão tem decepcionado nesta sua primeira temporada, e voltou a deixar a desejar na Champions

Semifinal de Champions League, você tem o Real Madrid pela frente e o primeiro jogo é na Espanha. O empate por 1 a 1 é um resultado que deixaria seu time feliz? Geralmente a resposta para esta pergunta seria positiva, mas o Chelsea deixou o estádio Alfredo Di Stefano com um toque de lamento: a vitória poderia ter vindo, mas ficou no “quase” por causa de uma grande oportunidade desperdiçada por Timo Werner no primeiro tempo.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio, mas os ingleses comandados pelo alemão Thomas Tuchel tiveram as melhores oportunidades. Abriram o placar com belo gol de Pulisic, antes do lance de Timo Werner. Karim Benzema igualou ainda na etapa inicial e os gols cessaram em meio à chuva forte que regou a grama madridista na Espanha, mas o peso da oportunidade desperdiçada por Werner será sentida apenas no apito final do próximo encontro – marcado para a próxima semana, no Stamford Bridge, em Londres.

“Nós começamos muito bem o jogo, de forma muito agressiva. Merecíamos sair ganhando no primeiro tempo. Tivemos muitas chances e quase-chances mas não tivemos precisão. Deveríamos ter marcado pelo menos mais um gol”, destacou Tuchel, com certeza imaginando o lance em que, quase sob as traves, chutou para a defesa espetacular de Thibaut Courtois.

Uma das principais contratações feitas pelo Chelsea nesta temporada, Werner está muito abaixo do esperado quando o assunto é finalização. Foram 11 gols em 45 jogos disputados. A decepção com Werner, que teve um bom início em sua nova equipe, foi ganhando força conforme o desenvolvimento da atual campanha.

Entre o gol marcado sobre o Newcastle, em fevereiro, até a última vez em que balançou as redes, no último fim de semana, o jejum chegou a 11 partidas. Mas o principal motivo de críticas sobre Werner são as ótimas oportunidades que ele têm desperdiçado com a camisa do Chelsea.

O empate por 1 a 1 contra o Real Madrid, sendo visitante no duelo de ida, é um bom resultado. Mas os ingleses sabem o tamanho do Real Madrid na Champions League e também estão cientes de que poderiam ter voltado para casa em situação melhor. O gol perdido por Werner e a defesaça de Courtois são imagens que ainda podem assombrar os londrinos nesta Champions.