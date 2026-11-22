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Werder Bremen x Hamburgo: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 10 22 de nov. de 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Vem aí o clássico do norte da Alemanha: o Werder Bremen recebe o Hamburgo no Wohninvest Weserstadion, em Bremen, pela Bundesliga.

O Werder chega à partida na sexta posição da tabela e tem uma margem bem mais confortável que o HSV, 11º colocado. As duas equipes buscam subir na classificação.

Os donos da casa têm oscilado nesta temporada. Na última partida, perderam por 1 a 0 para o VfB Stuttgart, depois de vitórias sobre o Hoffenheim e fora de casa contra o Mainz terem gerado otimismo. O técnico Daniel Thioune também precisa lidar com uma longa lista de lesionados.

O HSV viaja até Bremen com sentimentos mistos. Apesar da vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach na última partida, a equipe de Merlin Polzin vinha de três derrotas consecutivas. O desempenho tem oscilado.

Uma ausência especialmente sentida pelo HSV é a de Miro Muheim, que já marcou três vezes de longa distância nesta temporada e recentemente recebeu elogios até de Christoph Kramer, campeão mundial. O lateral-esquerdo suíço enfrenta problemas musculares e não estará disponível.

Quem quiser acompanhar o clássico do norte da Alemanha ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Werder Bremen e Hamburgo?

O Werder Bremen chega ao clássico com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o VfB Stuttgart. Antes, o Werder havia se destacado com uma vitória por 2 a 0 sobre o Hoffenheim e outra por 3 a 2 fora de casa contra o Mainz. Nesses cinco jogos, a equipe marcou oito gols e sofreu seis.

O HSV venceu duas e perdeu três das últimas cinco partidas oficiais. Na mais recente, derrotou o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1. Antes disso, perdeu duas vezes para o Eintracht Frankfurt, ambas por 3 a 1, uma pela Bundesliga e outra pela Copa da Alemanha. Nesse período, o HSV marcou sete gols e também sofreu sete.

Werder Bremen x Hamburgo: escalações

Werder Bremen x Hamburgo: momento das equipes

Werder Bremen x Hamburgo: histórico de confrontos diretos

Werder Bremen x Hamburgo: classificação