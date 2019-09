Wenger explica por que segue afastado do futebol: "não me senti pronto"

Ex-treinador do Arsenal está desempregado desde 2018, quando deixou o Arsenal por opção da diretoria. Francês diz que só volta quando estiver "pronto"

Arsene Wenger disse que só vai retornar ao futebol quando sentir que é o momento certo. O ex-treinador do está desempregado desde o fim da campanha 2017/2018, quando deixou o Emirates Stadium.

Em entrevista à BeIN Sports, o ex-comandante dos Gunners revelou que foi procurado para um retorno ao futebol. Porém, não crê que este seja o momento exato.

"Recusei algumas boas ofertas, porque não me senti pronto. Talvez, eu tenha realizado muito quando estava na minha própria bola, me deixei alienado do resto do mundo quando estava treinando", disse Wenger.

"Colocar um pouco de distância entre o mundo e eu me fez hesitar em voltar tão rapidamente ao futebol. Eu fiz isso por 35 anos sem interrupção", disse o técnico de 69 anos. "Então, fui capaz de deixar a bola e abrir meus olhos ao tirar um tempo para mim. Você vai me ver em um banco de reservas de novo. Porém, não sei quando exatamente".

Wenger treinou o Arsenal de 1996 a 2018, deixando o clube em maio do ano passado.