Wenger estuda ativar a arma africana: o fim da era Infantino na Fifa?

Em uma reviravolta que pode virar de cabeça para baixo os rumos do futebol mundial, a lenda francesa Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal, estuda a possibilidade de se candidatar para disputar com Gianni Infantino as eleições à presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em um passo há muito aguardado nos corredores do futebol europeu.

Por longas semanas, grandes personalidades do futebol europeu desejaram que o francês se candidatasse ao cargo, e ele agora pensa seriamente no assunto, depois de Infantino ter entrado em uma crise aguda por causa das reações de indignação provocadas por seu plano fracassado de vender participações comerciais na Copa do Mundo a investidores do setor privado.

Wenger tem 77 anos de idade, o que levanta questionamentos sobre sua capacidade de liderar o esporte a longo prazo, mas alguns de seus apoiadores declararam à BBC Sport que receberiam bem sua vitória nas eleições e, em seguida, sua renúncia antes de completar o mandato integral de quatro anos, em um cenário que poderia abrir a porta para uma nova fase de transição na Fifa.

Apesar da crise, Infantino ainda conta com forte apoio na América do Sul, na África e na Ásia, e afirmou recentemente que tem o respaldo da "grande maioria" do mundo do futebol. Mas esse apoio pode ser seriamente testado se Wenger decidir entrar na disputa.

O chefe do departamento de desenvolvimento global da Fifa, caso se candidate, terá o apoio da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), que liderou a oposição a Infantino, além de gozar de ampla credibilidade no mundo do futebol e de grande presença global, especialmente na África, onde seu apoio à expansão da Copa do Mundo para 48 seleções foi amplamente bem recebido.

Fontes próximas a Wenger indicam que ele ainda não tomou uma decisão e continua a acreditar que Infantino é o grande favorito para vencer um quarto e último mandato nas eleições do próximo ano.

Disputa esquenta antes de 18 de novembro

O prazo final para que os candidatos confirmem sua candidatura contra Infantino nas eleições de março é 18 de novembro, e a disputa já começou a esquentar.

Ramon Vega, ex-zagueiro do Tottenham, foi o primeiro a anunciar sua candidatura, em outubro, assim como Kozo Tashima, presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol, que anunciou a intenção de se candidatar.

Neste mês, a Fifa declarou que disponibilizará "documentos essenciais" relacionados ao plano de Infantino de vender participações na Copa do Mundo aos membros de seu conselho, mas eles terão de viajar até a sua sede em Zurique, e o acesso estará submetido a "protocolos rigorosos".

Crise do "projeto dos atacantes"

No mês passado, a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) concedeu ao órgão administrativo mundial um prazo até o dia 2 de novembro para revelar os detalhes da polêmica proposta do "projeto da Fifa para atacantes" (FFE) e responder às perguntas relacionadas ao processo de tomada de decisão.

Isso ocorreu após uma reunião do conselho na qual Infantino pediu desculpas pelo plano abandonado de venda de clubes, mas não esclareceu como a proposta foi elaborada, exigindo que as perguntas fossem apresentadas por escrito.

Em meio aos desdobramentos do projeto, Wenger, conhecido por sua lealdade a Infantino, se distanciou do plano que não foi concluído.

Wenger disse na ocasião: "Eu não participei desse plano estratégico, e tomei conhecimento do projeto pela primeira vez por meio de relatos da imprensa".

E acrescentou: "A decisão de retirar o projeto era extremamente necessária e indiscutível, porque acredito firmemente em uma Fifa independente que sirva ao nosso esporte com comprometimento, transparência e integridade".

Wenger: entre a polêmica e a presença global

Wenger provocou polêmica em algumas ocasiões durante o período em que ocupou um cargo na Fifa, sobretudo por causa de propostas como a realização da Copa do Mundo a cada dois anos e a lei do impedimento "claro".

Mas ele também tem presença global, inclusive na África, onde Infantino recebeu recentemente grande apoio para sua reeleição, após conquistar o respaldo de todas as 54 federações nacionais membros, depois de prometer aumentar o financiamento.

Wenger é conhecido por seu apoio aos jogadores africanos quando era treinador do Arsenal, o que pode torná-lo um verdadeiro concorrente no continente no qual Infantino aposta bastante.