Wenger descarta treinar o Real: "Já disse não a eles mais de uma vez"

Ex-técnico do Arsenal diz que não se arrepende de ter recusado os merengues

Wenger deixou o cargo de treinador do Arsenal no ano passado, depois de quase 22 anos, e vem aproveitando o seu descanso. Ainda sem assumir um novo clube, o seu nome semanalmente é especulado no Real Madrid, mas de acordo com o francês, ele rejeitou comandar os merengues enquanto ainda era técnico dos Gunners.

"Eu recusei o Real mais de uma vez. Agora acabou para mim. Mas você pergunta a qualquer técnico do mundo, se eles estariam interessados, todos diriam que dim. É o maior clube do mundo.", disse ao beIN Sports.



Foto: Getty Images

"Nós vivemos sempre com nossos valores. Foi no meio de um projeto. Nós reconstruímos o estádio, tivemos que pagar de volta, eu garanti que ficaria e estou muito feliz com a minha decisão", completou.

Vale lembrar que no comando de Wenger, o Arsenal conquistou três títulos da Liga Inglesa e sete Copas da Inglaterra.