Wenger dá alfinetada em Pogba: "Às vezes falta a ele disciplina"

Ex-técnico do Arsenal apontou o verdadeiro problema entre o jogador e Mourinho

Paul Pogba voltou a exibir o seu melhor futebol desde a saída de José Mourinho do Manchester United e a chegada de Ole Gunnar Solskjær. E, de acordo com Àrsene Wenger, ex-técnico do Arsenal, existe um grande motivo por trás da briga com o português: a falta de disciplina do meia.

"Neste time eu acredito que Pogba é um jogador de futebol fantástico, mas às vezes ele não tem disciplina", disse ao beIn Sports.

"Mas agora ele tem Matic e Herrera, que trabalha para ele para que ele possa expressar seu talento. Mas Mourinho queria que todos tivessem disciplina, e isso quer dizer defensivamente também. Agora, nos últimos jogos, Pogba está jogando bem", completou.



Foto: Getty Images

Apesar dos comentários de Wenger ter acontecido momentos antes do duelo com o PSG, Pogba provou que o seu compatriota tem razão.

Em Old Trafford o jogador foi expulso após uma entrada dura em Dani Alves. Agora, o meia desfalcará a equipe no jogo de volta das oitavas de final da Champions League, que acontece no próximo dia 6 de março, às 17h (de Brasília), em Paris.