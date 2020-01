Wendie Renard, melhor zagueira do mundo pela Fifa, perde prêmio em estação de trem em Lyon

A defensora até conseguiu recuperar um de seus prêmios, mas deu menos sorte no troféu do Fifa The Best

Se ao proteger o gol do Lyon e da França, a zagueira Wendie Renard teve um ano fantástico, ao defender seus troféus, ela deixou um pouco a desejar.

A defensora, eleita pela Fifa e pela revista France Football como uma das melhores zagueiras do mundo, estava indo viajar de trem na linha Paris - , com sua mala de bordo. Nela, estavam seus prêmios: as honrarias do Fifa The Best e da Bola de Ouro. O problema é que, ao descer do trem, Renard deixou sua mala para trás.

Depois de chegar em casa, a francesa percebeu o descuido, e voltou para a estação final da linha. A mala ainda estava lá, mas o seu prêmio do Fifa The Best...

Renard entrou em contato com as autoridades, que procuram o prêmio da jogadora do Lyon. Em sua conta no Twitter, a zagueira contou a história (em francês, obviamente), e mandou junto uma foto do prêmio, para ajudar nas buscas.

Ou seja: se alguém por aí encontrar uma honraria de melhor zagueira do mundo, favor se direcionar à Wendie Renard. Não que ela teria muitos problemas para conseguir outro: aos 29 anos, a francesa é considerada uma das maiores defensoras da história do futebol.