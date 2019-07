Wellington Nem e Fluminense se reencontram após grandes decepções

Tanto o meia-atacante quanto o clube não tiveram os melhores momentos após a separação, em 2013: relembre a trajetória desde então

Wellington Nem deixou o em uma quinta-feira, e foi reapresentado como reforço do Tricolor Carioca nesta sexta (19). Mas entre os seis anos que separam aquela despedida, em 2013, para o reencontro, agora em 2019, muita coisa aconteceu: com o meia-atacante e com o próprio .

Eleito revelação do Campeonato Brasileiro em 2011, foi no ano seguinte que Nem faria a sua temporada de maior destaque. Depois de fazer uma boa Libertadores, foi um dos principais nomes no caminho do título brasileiro do Flu em 2012 – o último de um clube carioca. O bom desempenho, inclusive, lhe rendeu três convocações para a seleção brasileira então comandada por Mano Menezes.

Jogador de velocidade especialmente pela ponta esquerda, Wellington atraía olhares de clubes como e . Entretanto, em 6 de junho de 2013, acertou contrato de cinco temporadas com o , da . Dentre as últimas palavras registradas em sua despedida das Laranjeiras, após 67 jogos, 16 gols e dois títulos conquistados [além do Brasileirão, também em 2012 levantou o estadual], o tricolor de coração já reconhecia: “bate uma saudade”.

Passagem pelo

Os ucranianos gastaram 9 milhões de euros para tirar Nem do Fluminense. No Leste Europeu, não alçou voos maiores para os principais centros do Velho Continente. Como temia, perdeu o pouco espaço que vinha adquirindo na seleção brasileira e, de longe, ainda via o seu querido Fluminense deixar bons tempos de glórias para começar a se afundar em crises. Naquele mesmo 2013 que marcou a sua saída, por exemplo, o clube terminou o Brasileirão rebaixado – e só não jogou a em 2014 por causa do escândalo envolvendo a Portuguesa, que alterou a tabela final meses depois.

No , mais lesões do que gols

Em 2017, conseguiu retornar para o futebol brasileiro. O destino, ao contrário dos discursos anteriores de que em seu país defenderia apenas o Fluminense, não se cumpriu. Mas no São Paulo, onde foi anunciado como um dos grandes reforços para aquela temporada, pouco jogou. Em um ano, fez apenas um gol e sofreu com lesões: foram cinco.

Adutor na coxa, joelho esquerdo, lombalgia e problema no ombro. A lesão com maior gravidade, entretanto, foi no joelho direito: rompimento no ligamento cruzado, operação e fim prematuro de temporada durante uma vitória por 4 a 3 sobre o . Wellington Nem deixou o São Paulo com o gol marcado em derrota para o e sem ter dado nenhuma assistência.

Despedida (temporária?) da Ucrânia

Na temporada 2018-19, a sua última pelo Shakhtar, seguiu sem ter a posição de titular garantida: começou jogando 16 vezes em um total de 21 encontros, somando três gols e duas assistências. Conquistou um total de sete títulos, sendo dois campeonatos, três copas e duas supercopas em sua passagem.

Reencontro com o Flu: “Não tem alegria maior”

"Uma felicidade imensa em vestir a camisa do meu time!" A força da torcida, que encanta o Wellington Nem, trouxe ele de volta. Ajude o Fluminense a ser cada vez mais forte. #SejaSócio >> https://t.co/YQnNrB1N1Q pic.twitter.com/MqMPLOsA4o — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 18, 2019

Depois de muito insistir, Wellington Nem enfim conseguiu retornar para o Fluminense. Por empréstimo até o final de 2019 – seu contrato com o Shakhtar é válido agora até 2021. Em sua apresentação, nesta sexta-feira (19), mais forte e livre de lesões graves desde a temporada passada, revelou que nunca foi realmente feliz na Ucrânia e, com um sorriso aberto, disse que “não tem alegria maior” do que voltar a defender profissionalmente o clube que ama.

“O amor pelo clube é a minha maior motivação. Sou tricolor desde pequeno. Fui para a Europa com pensamento de estar aqui. Quando tive a proposta para ir para o Shakhtar, eu não queria. Chorei muito antes do jogo contra o . Voltar é o amor pelo clube”, afirmou.

Ele voltou e tem mais um passaporte carimbado no @FluminenseFC! O clube carioca anunciou a contratação do atacante Wellington Nem, que estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. #BemVindoAoBrasileirão novamente, Nem! pic.twitter.com/auJjFiuVJv — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) July 18, 2019

Muito se passou desde 2013. O Fluminense não vem mais lutando pelos maiores títulos, mas ganha razões para acreditar em dias um pouco melhores com o retorno de Wellington Nem. O jogador, que no Tricolor Carioca fez o maior número de gols em sua carreira, também.